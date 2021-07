印度學者投書《外交家雜誌》 罵自家政府沒有聲明挺台灣

2021/07/18 01:15

〔即時新聞/綜合報導〕美國、日本、印度、澳洲組成的「四方安全對話」(QUAD)維護印太安全不遺餘力,但有印度學者投書《外交家雜誌》(The Diplomat)罵政府,「大多數志同道合的國家都表示支持台灣,印度卻沒有發表任何聲明。」

國立政治大學國際關係研究中心、日本印太問題研究所學者胡莎娜(Sana Hashmi)博士表示,過去美國、日本、澳洲的駐台機構發表過聯合聲明,支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會(WHA),現在為了幫助台灣加速獲得疫苗,美國、日本都展開行動,為了應對中國脅迫,日本副首相麻生太郎還將「中國侵台」視為日本的威脅,屢次表達挺台立場。

胡莎娜指出,相較之下,印度沒有對台灣發表過任何聲明,不願表達對台灣的支持,這一點對「四方安全對話」而言,可能有損更遠大的願景,某種程度上也對QUAD的長期信譽造成影響,與美國、日本、澳洲保持一致的台灣政策,能幫助印度強化「東進」政策,會為印度在區域上帶來好處,也讓「四方安全對話」更加強大。

胡莎娜強調,日本正在積極推動幫助台灣參與許多國際活動,印度與日本有著共同的價值觀,且這種夥伴關係未來只會愈來愈深,現在該是印度加入挺台行列的時候了,印度政府應該要有所意識,在似乎沒有其他方法應對中國挑戰的情況下,與夥伴國家達成共識是相當重要的。

In my latest piece for @Diplomat_APAC, I argue given the Quad is one of the important mechanisms under the Indo-Pacific framework, India’s reluctance to voice support for Taiwan has the potential to harm the prospects of a stronger Quad.https://t.co/jXfiFWhaYC