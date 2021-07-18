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    印度學者投書《外交家雜誌》 罵自家政府沒有聲明挺台灣

    美國、日本、印度、澳洲組成的「四方安全對話」（QUAD）針對維護印太安全不遺餘力。（歐新社檔案照）

    美國、日本、印度、澳洲組成的「四方安全對話」（QUAD）針對維護印太安全不遺餘力。（歐新社檔案照）

    2021/07/18 01:15

    〔即時新聞／綜合報導〕美國、日本、印度、澳洲組成的「四方安全對話」（QUAD）維護印太安全不遺餘力，但有印度學者投書《外交家雜誌》（The Diplomat）罵政府，「大多數志同道合的國家都表示支持台灣，印度卻沒有發表任何聲明。」

    國立政治大學國際關係研究中心、日本印太問題研究所學者胡莎娜（Sana Hashmi）博士表示，過去美國、日本、澳洲的駐台機構發表過聯合聲明，支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA），現在為了幫助台灣加速獲得疫苗，美國、日本都展開行動，為了應對中國脅迫，日本副首相麻生太郎還將「中國侵台」視為日本的威脅，屢次表達挺台立場。

    胡莎娜指出，相較之下，印度沒有對台灣發表過任何聲明，不願表達對台灣的支持，這一點對「四方安全對話」而言，可能有損更遠大的願景，某種程度上也對QUAD的長期信譽造成影響，與美國、日本、澳洲保持一致的台灣政策，能幫助印度強化「東進」政策，會為印度在區域上帶來好處，也讓「四方安全對話」更加強大。

    胡莎娜強調，日本正在積極推動幫助台灣參與許多國際活動，印度與日本有著共同的價值觀，且這種夥伴關係未來只會愈來愈深，現在該是印度加入挺台行列的時候了，印度政府應該要有所意識，在似乎沒有其他方法應對中國挑戰的情況下，與夥伴國家達成共識是相當重要的。

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