無良托運導致愛犬慘死！ 公司「還嗆這幾句」...引發眾怒

中國近日發生一起寵物託運死亡意外。（圖擷取自微博）

2021/07/17 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕無良！中國近日發生一起寵物託運死亡意外，由於托運方屢屢隱瞞、撒謊，甚至將空運單私下轉為陸運單導致犬隻死亡，引發軒然大波。

綜合中媒報導，黃金獵犬Siri的飼主於近日發文爆料，自己為了讓愛犬從南京回到貴陽老家，聯繫了一家名為「廣州幫幫寵物托運」的服務商，並支付了近3000元人民幣（約台幣1萬3千元）價格請對方空運狗狗回家，並叮囑狗狗剛做完手術，也怕暈車，因此下訂此服務，不料過幾天見到的卻是愛犬悽慘屍體，口吐白沫，已散發惡臭，四周圍繞著蒼蠅，令她難以接受。

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報導提到，在這過程中，服務商屢屢隱瞞、撒謊，聲稱「空運貨倉裡面熱」所以造成犬隻死亡，並提到寵物託運本來就有風險，直到飼主拿出證據，才承認私下轉成陸運，但態度依然惡劣，直接放話，「昨天商討跟其他同事出來，意思就是給你重新買一隻金毛，要不就是最終給你賠6000塊」、「如果您這邊覺得誠意不夠，該走的法律程序我們願意走！」

整起事件荒腔走板，引發軒然大波，一度衝上微博熱搜第一，許多網紅，甚至明星，如陳喬恩、徐冬冬等紛紛為Siri慘死事件發聲。目前，廣州市監部門和交通運輸局均已介入調查。

對此，中國網友紛紛氣憤表示，「完全就是不負責任賺黑心錢，最後導致狗狗中暑，那不是錢能解決的問題！再多錢也活不下來了！」「你6000元能幹啥？狗狗主人都能花20000元給狗狗做手術，她在乎你這這幾千元？」「公司電話被打爆？應該打死你吧！」、「他們的親人被人害死了，他們還會這樣鎮定這樣冷漠嗎？」「報的是空運，你給轉到了大巴行李艙，況且之前主人就講過狗狗暈車，剛做完手術，高溫密封黑暗的環境考慮過？你們配做這個行業嗎？趕緊倒閉吧！」

甚至將空運單私下轉為陸運單導致犬隻死亡，引發軒然大波。（圖擷取自微博）

托運方屢屢隱瞞、撒謊，態度惡劣。（圖擷取自微博）

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