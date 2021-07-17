軍情動態》重量減輕、航程提升 美軍「空中國王350」改裝升級

美國電子系統供應商「內華達山脈公司」15日指出，已交付美國陸軍第7架增設「任務增強組件」的「比奇超級空中國王350增程偵察機」。（圖翻攝自內華達山脈公司官網）

2021/07/17 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國電子系統供應商「內華達山脈公司（Sierra Nevada Corporation）」15日指出，近日已交付美國陸軍第7架增設「任務增強組件（Mission Enhancement Kit）」的「比奇超級空中國王350增程偵察機（Beechcraft King Air 350ER）」，盼能提升監偵能力。

根據《內華達山脈公司》所發布的新聞稿，空中國王350增程偵察機，隸屬於EMARSS機隊，該機種是10人座、引擎渦輪螺旋槳的多功能飛機，能在作戰中發揮偵察、情蒐功能，且能克服夜間及惡劣氣候的環境影響，對敵軍目標展開檢測、定位、分類、識別及跟監，加強地面友軍部隊的戰力。

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新聞稿提到，2019年9月，內華達山脈公司得到美國陸軍的青睞，簽下負責對EMARSS機隊進行升級改裝的合約，空中國王350增程偵察機裝上「任務增強組件」後，不但全機變得更輕盈，飛行距離也提升，就連起飛所需要的跑道長度也有所縮短。

新聞稿指出，內華達山脈公司的歐文斯副總裁（Tim Owings）指出，「任務增強組件」除了能強化空中國王350增程偵察機的性能，也能讓該機俱備更高的安全性，目前合約一共有16組改裝計劃，預計今年底能再交付美國陸軍2架已改裝好的機種。

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