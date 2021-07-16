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    曾獲普立茲獎 路透駐阿富汗戰地記者遭流彈波及殉職

    曾獲普立茲獎的《路透》戰地記者丹尼許‧西迪基今日不幸殉職。（路透；本報合成）

    曾獲普立茲獎的《路透》戰地記者丹尼許‧西迪基今日不幸殉職。（路透；本報合成）

    2021/07/16 19:16

    〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗軍方表示，曾獲普立茲獎的《路透》戰地攝影記者丹尼許‧西迪基（Danish Siddiqui），今日在阿富汗政府軍與激進組織「神學士」（Taliban，或譯塔利班）交戰時不幸遭波及而殉職。

    《路透》總裁弗里登伯格（Michael Friedenberg）與總編輯佳洛妮（Alessandra Galloni）在一份聲明中表示，「我們正與當地政府合作，竭力獲取更多資訊」。

    「丹尼許是一位傑出的記者，也是一位忠誠的丈夫與父親，他在同事間也深受愛載。在這個困難的時刻，我們向他的家人寄以哀思。」

    西迪基本週才剛被派駐到阿富汗南部的坎大哈省（Kandahar），並隨著阿富汗特種部隊的腳步，紀錄阿富汗政府軍與神學士之間的戰事。

    根據阿富汗方面的說明，事發地點鄰近阿富汗-巴基斯坦邊境的史濱博爾達克區（Spin Boldak），當時政府軍正發動攻勢，試圖奪回當地的主要市場，而西迪基與一名阿富汗高階指揮官在雙方交火時不幸遇害。

    西迪基於2010年進入《路透》任職，他的攝影作品以阿富汗、伊朗等地的戰爭衝突為主軸，尼泊爾震災與香港反送中抗議也在他的作品涵蓋範圍內。。

    西迪基曾以紀錄羅興亞（Rohingya）難民為主題的照片，在2018年榮獲普立茲獎（Pulitzer Prize）的肯定。

    路透戰地記者丹尼許‧西迪基今日不幸殉職。（路透資料照）

    路透戰地記者丹尼許‧西迪基今日不幸殉職。（路透資料照）

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