美女全裸卡20公分牆縫引熱議 網猜測：應是吸毒或精神異常

2021/07/16 16:30

〔即時新聞/綜合報導〕詭異!美國加州本月13日發生一起令人匪夷所思的意外,一位一絲不掛的女子,竟卡在了兩棟僅有20公分間距的大樓牆縫之間,橘郡 (Orange County)警消獲報後趕緊到場,也看傻了眼,最終決定以破壞器材在水泥牆面鑿洞,折騰了2.5小時才將受困女子救出。

根據英媒《太陽報》報導,當地時間本月13日下午2時,位於加州橘郡的聖塔安娜市(Santa Ana)一間汽車音響店的員工,依稀聽到了女子的呼救聲,尋求聲源半小時未果後,當機立斷致電警方,請求協尋與救助。

報導提到,警方到場後,找到聲源是從汽車音響店與汽車修護廠兩棟建築物中間的縫隙傳出,趕緊前往屋頂查看,竟然發現兩棟大樓的牆縫之間,就這麼活生生的卡著一個全身赤裸的女子,還是以「倒立」的姿勢受困其中,不斷發出痛苦的哀嚎聲。

報導指出,協同救援的橙郡消防局官員譚恩(Thanh Nguyen)透露,由於兩棟大樓的牆縫僅有20公分,搜救人員根本無法進入,幾經開會思考後,決定在牆壁不會坍塌,且不會造成受困者受傷的狀況下,將水泥牆面鑿洞,花費了2.5小時,才順利將受困女子拉出,所幸她意識清楚沒有大礙,但她卻不願透露「為何受困」。

對此,網友表示:「自己進去的,自己出來」、「應該是精神有狀況或吸毒吧」、「大樓牆面的修理費誰要出,受困女子嗎,還是大樓擁有者」、「受困的空間大概跟我祖母被困在床與化妝台的空隙差不多」、「時空旅行嗎」、「從幽浮上掉下來的?」

OCFA technical rescue team is on scene in the 1020 block of N Harbor Blvd in @CityofSantaAna attempting to get to get an adult female wedged between two walls out. pic.twitter.com/fvBznHlUrg