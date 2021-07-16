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    美女全裸卡20公分牆縫引熱議 網猜測：應是吸毒或精神異常

    加州橘郡日前發生一名女子，詭異卡在兩棟20公分間距的大樓牆縫之間，引發熱議。（圖翻攝自太陽報）

    加州橘郡日前發生一名女子，詭異卡在兩棟20公分間距的大樓牆縫之間，引發熱議。（圖翻攝自太陽報）

    2021/07/16 16:30

    〔即時新聞／綜合報導〕詭異！美國加州本月13日發生一起令人匪夷所思的意外，一位一絲不掛的女子，竟卡在了兩棟僅有20公分間距的大樓牆縫之間，橘郡 （Orange County）警消獲報後趕緊到場，也看傻了眼，最終決定以破壞器材在水泥牆面鑿洞，折騰了2.5小時才將受困女子救出。

    根據英媒《太陽報》報導，當地時間本月13日下午2時，位於加州橘郡的聖塔安娜市（Santa Ana）一間汽車音響店的員工，依稀聽到了女子的呼救聲，尋求聲源半小時未果後，當機立斷致電警方，請求協尋與救助。

    報導提到，警方到場後，找到聲源是從汽車音響店與汽車修護廠兩棟建築物中間的縫隙傳出，趕緊前往屋頂查看，竟然發現兩棟大樓的牆縫之間，就這麼活生生的卡著一個全身赤裸的女子，還是以「倒立」的姿勢受困其中，不斷發出痛苦的哀嚎聲。

    報導指出，協同救援的橙郡消防局官員譚恩（Thanh Nguyen）透露，由於兩棟大樓的牆縫僅有20公分，搜救人員根本無法進入，幾經開會思考後，決定在牆壁不會坍塌，且不會造成受困者受傷的狀況下，將水泥牆面鑿洞，花費了2.5小時，才順利將受困女子拉出，所幸她意識清楚沒有大礙，但她卻不願透露「為何受困」。

    對此，網友表示：「自己進去的，自己出來」、「應該是精神有狀況或吸毒吧」、「大樓牆面的修理費誰要出，受困女子嗎，還是大樓擁有者」、「受困的空間大概跟我祖母被困在床與化妝台的空隙差不多」、「時空旅行嗎」、「從幽浮上掉下來的？」

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    消防人員將水泥牆面鑿洞，花費了2.5小時，才順利將受困女子拉出。（圖翻攝自Orange County Fire Authority官方推特）

    消防人員將水泥牆面鑿洞，花費了2.5小時，才順利將受困女子拉出。（圖翻攝自Orange County Fire Authority官方推特）

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