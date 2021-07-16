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    香港泛民派遭重擊 10天內214名區議員辭職

    港府今年2月修例確立區議員也得宣誓擁護基本法及效忠特區，近日將進行重新宣誓，由於有大量泛民派區議員擔心不符宣誓資格或是本身就表態拒絕宣誓，可能遭到追討薪水，因此紛紛辭職自保。（路透、港府公告，本報合成）

    港府今年2月修例確立區議員也得宣誓擁護基本法及效忠特區，近日將進行重新宣誓，由於有大量泛民派區議員擔心不符宣誓資格或是本身就表態拒絕宣誓，可能遭到追討薪水，因此紛紛辭職自保。（路透、港府公告，本報合成）

    2021/07/16 14:40

    〔即時新聞／綜合報導〕港府今年2月修例確立區議員也得宣誓擁護基本法及效忠特區，近日將進行重新宣誓，由於有大量泛民派區議員擔心不符宣誓資格或是本身就表態拒絕宣誓，可能遭到追討薪水，因此紛紛辭職自保。港府今天宣布，目前已有214個區議員席位出缺。

    根據《立場新聞》報導，港府列明宣誓資格，若不符恐面臨DQ（褫奪議席）下場，若被DQ就會被追討上任一年半至今所有薪水，每人涉及金額高達港幣100萬元；有大量泛民派區議員因擔心不符資格，或是本來便表明拒絕宣誓，因此決定提前辭職，避免後續破產或是入獄的疑慮。

    香港政府今天在憲報刊登公告，宣布214個區議員席位出缺，從公告中可以得知，全數皆為自行請辭的泛民派區議員，直到今天仍有人辭職。

    若加上先前拒絕宣誓者以及被港府追殺而還押、入獄者，如今離任區議員數量已經超過240人；經過這波辭職潮，立場偏港府的建制派已在北區、九龍城、灣仔區、觀塘區翻盤。

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