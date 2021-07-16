海地追查總統遇刺 逮侍衛長釐清暗殺行動輪廓

我友邦海地總統摩依士（見圖）7日遭暗殺。（法新社）

2021/07/16 15:50

〔中央社〕海地與哥倫比亞官員今天表示，一批包括2名前哥倫比亞軍人在內的各路人馬，近幾個月在多明尼加與海地密謀干預海地政局，導致總統摩依士遇刺。摩依士的侍衛長今天被捕。

「華爾街日報」指出，摩依士（Jovenel Moise）7 日凌晨在私宅遇刺身亡後，海地當局逮捕18名曾為軍人的傭兵。哥倫比亞隨後派情報官員赴海地協助調查，查出李維拉（German Alejandro Rivera）、卡帕鐸（Duberney Capador）兩人曾為哥倫比亞軍人。

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兩人與另一同為哥倫比亞軍人出身的傭兵已在行刺當天與海地軍警駁火時喪命。

據海地與哥倫比亞官員的描述，這群密謀干政的團體是由傭兵、摩依士的維安人員、商界人士組成的古怪組合。海地警方稱這夥人是由醫師兼牧師的薩農（Christian Emmanuel Sanon）領導，薩農日前已被海地當局依行刺首謀逮捕，同遭逮捕者還有海地裔美籍翻譯索拉吉（James Solages）。

「紐約時報」指出，海地軍警在搜索薩農住所時查獲6個手槍槍套、20箱子彈及一頂美國緝毒局（DEA）的鴨舌帽，行刺摩依士的兇手當天正是假冒DEA人員。

部分落網犯嫌應訊時供稱，幾名核心人物曾密會討論一旦摩依士不再掌權後的海地政局，包括讓薩農當上總理。但海地當局仍沒詳細解釋，何以薩農要在摩依士死後掌權，以及他如何金援這群哥倫比亞傭兵。

法新社報導，海地警方指稱暗殺摩依士的行動是在鄰國多明尼加策劃，並宣布逮捕摩依士的侍衛長與另外3名維安人員。

暗殺團隊輕易滲透進入總統位於太子港的私宅，隨後沒多久就被捕，而維安人員無一人受傷且期間未發一彈，引發外界臆測是內鬼行凶。

有關單位另根據一張在社群媒體流傳的照片，認出兩名涉嫌行刺的犯嫌與前海地反對黨參議員約瑟夫（John Joel Joseph）會面，兩嫌隨後落網。約瑟夫負責提供武器和規劃會商，目前正遭海地警方通緝。

據海地警政署長查爾斯（Leon Charles）指出，這張照片是3人在多明尼加首都密謀行刺摩依士時所拍攝；遇刺當天摩依士遭亂槍擊斃。

查爾斯說：「他們在多明尼加首都聖多明哥（Santo Domingo）一間飯店會面。在座有多名刺殺謀劃者、技術招募團隊與一支財務團隊。」還說照片中的一些人已被捕，包括薩農與索拉吉。

摩依士遇刺之際，時值海地幫派暴力與政治動盪益發嚴重，海地國內局勢混亂，也升高COVID-19疫情在當地爆炸的隱憂。

海地政府請求美國軍事協助，但是美國總統拜登8日就排除派部隊赴海地的選項，稱「這不在計畫內」，僅由美國駐海地大使館加強維安。

美國目前派遣聯邦調查局（FBI）、國務院、司法部、國家安全委員會與國土安全部等單位人員前往海地。FBI參與今天搜索摩依士住宅的行動，帶走不只一台電腦與多個箱子。

海地警方表示，索拉吉與設於美國邁阿密的委內瑞拉保全公司CTU負責人瓦雷拉（Antonio Emmanuel Intriago Valera），均涉嫌參與行刺摩依士的密謀。

查爾斯說：「公司負責人瓦雷拉也在照片中。他多次進入海地密謀暗殺行動。」他還說並表示，設在美國佛羅里達州的金融服務公司Worldwide Capital Lending Group資助行刺，公司負責人范特米拉（Walter Veintemilla）也和密謀者同框過。

查爾斯說：「有一群4人（傭兵）已經在國內了。其他人在6月6日入境。他們途經多明尼加共和國。我們追蹤了用來買機票的信用卡。」

他並說：「這些傭兵是前哥倫比亞特戰人員。他們是專家，罪犯。這是一場精心策劃的攻擊行動。」

查爾斯說，4名單獨羈押在警局總部的摩依士維安人員中，一人是侍衛長赫拉德（Dimitri Herard），另有24人受到訊問。

美國過去曾訓練哥倫比亞部隊，因此海地請求美方協助以便讓幕後行凶者早日水落石出。

美國國防部發言人霍夫曼（Ken Hoffman）說：「檢閱我方訓練資料庫後發現，遭監禁的一小群哥倫比亞人在擔任哥倫比亞軍方現役人員時，曾參與過去美國的軍事訓練和教育計畫。」除此之外，霍夫曼表示並無其他可供補充。

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