怕中國看不懂？日本釋出四國聯合軍演新影片「全簡體中文」

7月11日至12日，日本、英國、美國、荷蘭已經進行了反海盜聯合訓練。（圖取自伊莉莎白女王號航艦打擊群推特）

2021/07/16 01:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省統合幕僚監部15日在推特釋出貼文，被網友瘋狂轉傳，原因在於日方這則貼文與影片中的字幕，全部破天荒使用簡體中文，內容講述日本將深化與盟友之間的軍事關係，被認為是「怕中國看不懂」，網友直呼「中國要七竅生煙了」。

日本防衛省統合幕僚監部貼文指出，「英國在今年發布的戰略方針裡提到了『向印太地區傾斜』，其航艦打擊群正在前往印太地區，日本自衛隊真心歡迎此次派遣，並利用各種機會積極展開訓練、防務合作與交流！敬請觀看於7月上旬舉行的訓練等內容。」

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防衛省統合幕僚監部釋出的影片顯示，「日英第一章：歡迎派遣英國航艦打擊群」，5月下旬，以英國伊莉莎白女王號航艦為首的打擊群從英國出發，前往印太地區，印太地區是人口最多世界上人口最多的地區，讓這個地方成為自由開放的國際公共財產，以確保整體的和平與繁榮，對全球而言相當重要。

影片中，日本防衛省統合幕僚長山崎幸二表示，我國真心歡迎英國此次來訪，英國已經表明了加強參與印太地區活動的意願，在英國向印太地區派出航艦打擊群的期間，日本會積極利用各種機會進行交流，以深化日英關係，

影片提到，7月11日至12日，日本、英國、美國、荷蘭已經進行了反海盜聯合訓練，日方認為，應對全球性問題必須與盟國密切合作，透過訓練加強協作能力，這些做法能夠提高應對問題的能力，因此具有極大的意義，影片末段秀出4國國旗，並用簡體中文寫著「與志同道合的國家一起」，並以防衛省統合幕僚監部的標誌作為結尾。

許多網友看到這段影片，紛紛大讚日本此舉「就是要給中國看的，還怕中國看不懂，好心幫他們用簡體中文翻譯」，也有網友認為，「中國又要七竅生煙了，這支影片傷害性不高，侮辱性極強啊」，還有網友留言稱「坐等趙立堅、華春瑩兩人出來哭」、「太厲害了這支影片」、「笑死」。

日本防衛省統合幕僚監部15日在推特釋出貼文與影片，全部破天荒使用簡體中文，被認為是「怕中國看不懂」，網友直呼「中國要七竅生煙了」。（圖取自防衛省統合幕僚監部 TWITTER）

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