為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    怕中國看不懂？日本釋出四國聯合軍演新影片「全簡體中文」

    7月11日至12日，日本、英國、美國、荷蘭已經進行了反海盜聯合訓練。（圖取自伊莉莎白女王號航艦打擊群推特）

    7月11日至12日，日本、英國、美國、荷蘭已經進行了反海盜聯合訓練。（圖取自伊莉莎白女王號航艦打擊群推特）

    2021/07/16 01:02

    〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省統合幕僚監部15日在推特釋出貼文，被網友瘋狂轉傳，原因在於日方這則貼文與影片中的字幕，全部破天荒使用簡體中文，內容講述日本將深化與盟友之間的軍事關係，被認為是「怕中國看不懂」，網友直呼「中國要七竅生煙了」。

    日本防衛省統合幕僚監部貼文指出，「英國在今年發布的戰略方針裡提到了『向印太地區傾斜』，其航艦打擊群正在前往印太地區，日本自衛隊真心歡迎此次派遣，並利用各種機會積極展開訓練、防務合作與交流！敬請觀看於7月上旬舉行的訓練等內容。」

    防衛省統合幕僚監部釋出的影片顯示，「日英第一章：歡迎派遣英國航艦打擊群」，5月下旬，以英國伊莉莎白女王號航艦為首的打擊群從英國出發，前往印太地區，印太地區是人口最多世界上人口最多的地區，讓這個地方成為自由開放的國際公共財產，以確保整體的和平與繁榮，對全球而言相當重要。

    影片中，日本防衛省統合幕僚長山崎幸二表示，我國真心歡迎英國此次來訪，英國已經表明了加強參與印太地區活動的意願，在英國向印太地區派出航艦打擊群的期間，日本會積極利用各種機會進行交流，以深化日英關係，

    影片提到，7月11日至12日，日本、英國、美國、荷蘭已經進行了反海盜聯合訓練，日方認為，應對全球性問題必須與盟國密切合作，透過訓練加強協作能力，這些做法能夠提高應對問題的能力，因此具有極大的意義，影片末段秀出4國國旗，並用簡體中文寫著「與志同道合的國家一起」，並以防衛省統合幕僚監部的標誌作為結尾。

    許多網友看到這段影片，紛紛大讚日本此舉「就是要給中國看的，還怕中國看不懂，好心幫他們用簡體中文翻譯」，也有網友認為，「中國又要七竅生煙了，這支影片傷害性不高，侮辱性極強啊」，還有網友留言稱「坐等趙立堅、華春瑩兩人出來哭」、「太厲害了這支影片」、「笑死」。

    日本防衛省統合幕僚監部15日在推特釋出貼文與影片，全部破天荒使用簡體中文，被認為是「怕中國看不懂」，網友直呼「中國要七竅生煙了」。（圖取自防衛省統合幕僚監部 TWITTER）

    日本防衛省統合幕僚監部15日在推特釋出貼文與影片，全部破天荒使用簡體中文，被認為是「怕中國看不懂」，網友直呼「中國要七竅生煙了」。（圖取自防衛省統合幕僚監部 TWITTER）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    英最強航艦將與日本在東海軍演 學者：美國使力「劍指中國」
    2021/07/14 18:49

    英最強航艦將與日本在東海軍演 學者：美國使力「劍指中國」
    震撼畫面曝光！英國女王號航艦打擊群通過蘇伊士運河
    2021/07/06 22:01

    震撼畫面曝光！英國女王號航艦打擊群通過蘇伊士運河

    參與台股行情 首選冠軍基金
    定位曝光！英女王號航艦通過蘇伊士運河 與長賜輪擦肩而過
    2021/07/06 18:28

    定位曝光！英女王號航艦通過蘇伊士運河 與長賜輪擦肩而過
    共機28架次擾台破紀錄 王婉諭：疫情嚴峻誰背地扯後腿很明顯
    2021/06/16 10:48

    共機28架次擾台破紀錄 王婉諭：疫情嚴峻誰背地扯後腿很明顯

    存科技基金首選
    軍情動態》制衡中國！英伊莉莎白女王號 將首次停靠日本聯合軍演
    2021/04/26 12:06

    軍情動態》制衡中國！英伊莉莎白女王號 將首次停靠日本聯合軍演
    國際今日熱門
    軍武新知》可偵查可自爆！美陸戰隊測試遙控飛行手榴彈
    2021/07/15 23:52

    軍武新知》可偵查可自爆！美陸戰隊測試遙控飛行手榴彈

    多方位發動攻勢！若台海戰爭爆發 美記者曝「共軍目標」
    2021/07/15 05:52

    多方位發動攻勢！若台海戰爭爆發 美記者曝「共軍目標」

    台灣將升至綠燈！ 入境英國可免隔離
    2021/07/15 05:57

    台灣將升至綠燈！ 入境英國可免隔離

    為了後代子孫 歐盟公布對抗氣候變遷大規模計畫
    2021/07/15 02:30

    為了後代子孫 歐盟公布對抗氣候變遷大規模計畫

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播