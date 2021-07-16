歐盟協助 斯洛伐克捐1萬劑疫苗給台灣

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歐盟今天表示，斯洛伐克捐贈1萬劑給台灣。（法新社）
〔中央社〕歐盟今天表示，至今成員國已捐贈超過300萬劑的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗給世界各國，部分運輸費用由歐盟承擔，其中斯洛伐克捐贈1萬劑給台灣。
到目前為止，已有美國、日本、立陶宛和斯洛伐克等國捐贈疫苗給台灣。
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