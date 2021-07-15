台灣列英國「綠色名單」！19日起入境免隔離 詳細規定曝光

英國政府宣布，將台灣納入旅遊綠色清單，入境免隔離。圖為倫敦斯坦斯特德機場的旅客。（彭博）

2021/07/15 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府宣布，將台灣列入武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「綠色清單」，這意味著往後自台灣入境英國，將不用接受隔離，英國在台辦事處則公布了相關詳細規定。

英國在台辦事處（BOT）15日指出，自英國時間7月19日凌晨4點（台灣時間19日上午11點）起，只要持PCR陰性檢測證明自台灣入境英格蘭者，將不再需要隔離；但若在入境英國2天內PCR檢測報告為陽性，則仍需進行隔離。

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此外，若入境英國後收到英國政府通知，曾與武漢肺炎患者搭乘同一交通工具入境英國者，也須進行隔離；而入境英國前10天曾經到過紅色或黃色名單地區，則須按照紅色及黃色名單地區的入境規定，進行隔離與檢測。

英國在台辦事處補充，10歲以上旅客，自台灣入境英國，均應備妥出發前72小時所採檢的武漢肺炎PCR檢測陰性證明，所有入境英國英格蘭旅客亦須於出發前48小時內上網填寫「旅客追蹤表」（Passenger Locator Form），並須預先透過英國政府官方網站預定並支付入境英國後兩天內之PCR檢測（4歲以下幼童除外）。

最後，英國在台辦事處也提醒，旅遊名單將隨一個地區疫情狀況而改變，若有計畫前往英國者，請隨時注意英國政府官方網站的最新公告。

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