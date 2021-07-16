新加坡爆「歡場」群聚疫情 比起確診他更怕被老婆發現！

新加坡近期疫情升溫，還有酒店爆群聚感染。圖為新加坡民眾接受體溫量測的畫面。（彭博）

2021/07/16 01:04

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期升溫，近日還傳有陪酒女群聚感染事件。事後一名網友上網PO文求助，稱自己騙老博婆在公司加班，但其實是去位於疫情熱區的「歡場」喝酒作樂，苦惱如何向老婆坦白。

根據《獅城新聞》報導，新加坡日前傳出獅城「一代佳人」KTV酒店（Supreme KTV）群聚感染，首例為一名陪酒的越南女子，疑似因業者違反當地規定偷營業，造成防疫破口。而該KTV酒店成了當局勒令進行特別檢測的場所

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就在新加坡當局承諾強力掃蕩之際，一名網友14日在網路上PO文，自稱本月7日下午6點到過「一代佳人」KTV酒店消費，但當天卻跟老婆謊稱加班，事後這家KTV爆出有數人確診，近日他接獲衛生部通知要注意自身健康狀況，若發現有症狀出現應主動接受檢測。

接到通知的網友自稱相當苦惱，比起擔心可能染疫，但怕被老婆發現他偷偷跑去享樂，若真的確診，免不了要跟老婆解釋接觸過什麼人，穿幫的下場可想而知。

貼文一出引來不少網友調侃，還有人要他跟老婆辯稱只是去應酬。

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