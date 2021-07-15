軍武新知》可偵查可自爆！美陸戰隊測試遙控飛行手榴彈

美軍陸戰隊看上了「Drone 40」 高速、長距離與彈性模組的特性，在上週行一系列測試。（取自美軍陸戰隊官網）

2021/07/15 23:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國生活科技雜誌《Popular Science》13日報導，美軍陸戰隊7月7日在北卡羅萊納州勒瓊營的訓練演習中，測試了一種小型軍火無人機「Drone-40」，搭配不同的任務模組，這款無人機可化身為遙控飛行手榴彈、閃光彈、煙霧彈、偵查機或雷射標定機等多種角色。

報導中說，由澳洲國防企業「DefendTex」設計的這款無人機，命名來自於40毫米槍榴彈的規格，長筒狀的外型也異於常見的四旋翼無人機，搭配能快速更換的任務模組，「Drone 40」就可以進行多樣化的認物，它可以手動投擲，也可以從發射器上發射。

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當初研發「Drone 40」，是為了解決澳洲軍隊的一個難題。澳軍步槍的射程為1600英尺，但在伊拉克和阿富汗等地戰鬥時，對手的武器射程超過2600英尺。發射手榴彈是彌補射程差距的一種方式，還有一種方法是使手榴彈飛到敵人所在處，然後引爆。在這種戰鬥方式中，無人機是一次性武器，會在爆炸後被摧毀。

「Drone 40」由電池供電，續航時間30到60分鐘，續航力會受重量影響，時速最快72公里，飛行距離可達19公里，遠超出步槍的射程範圍。

美軍陸戰隊看上「Drone 40」高速、長距離與彈性模組的特性，在上週行一系列測試，讓全副武裝的陸戰隊員在模擬戰鬥情境下，使用這款無人機進行偵查、爆破、閃光和煙霧等不同功能與戰術動作，並記錄士兵的使用心得作為參考。

如果測試結果符合需求，將來美軍步兵在戰場上，就能夠擁有一款能隨身攜帶的無人機，而且可以同時擔任偵查與火力支援的角色，比起以往任務單一的小型無人機產品來說，更適合未來的戰場環境。

「Drone 40」由電池供電，續航時間30到60分鐘，時速最快72公里，飛行距離可達19公里，遠超步槍射程。（翻攝自美軍陸戰隊官網）

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