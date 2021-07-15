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    影片瘋傳！日本名古屋烏雲密佈 盛夏飄下「七月雪」？

    目前正值北半球夏季，日本名古屋竟然出現「七月雪」畫面，當地媒體發現當地時間今日上午11點20分，許多公共攝影機同時拍到「雪花」飄落，奇異的「名古屋雪」影音在推特瘋傳。（圖取自生活110番【公式】@seikatsu_110 Twitter）

    目前正值北半球夏季，日本名古屋竟然出現「七月雪」畫面，當地媒體發現當地時間今日上午11點20分，許多公共攝影機同時拍到「雪花」飄落，奇異的「名古屋雪」影音在推特瘋傳。（圖取自生活110番【公式】@seikatsu_110 Twitter）

    2021/07/15 19:34

    〔即時新聞／綜合報導〕目前正值北半球夏季，日本名古屋竟然出現「七月雪」畫面，當地媒體發現當地時間今日上午11點20分，許多公共攝影機同時拍到「雪花」飄落，奇異的「名古屋雪」影音在推特瘋傳。

    根據日本《東海電視台》（THK）報導，當地時間15日上午11點20分，在名古屋車站附近的公共監視器，拍到鏡頭前方開始出現白色的飄落物，伴隨著物體掉落敲擊建築物的聲音，接著規模愈來愈大，竟然下起雪來；而在下雪處西方1公里處，同一時間下著滂沱大雨。

    日本名古屋地方氣象台對此表示，事發當地大氣狀況不穩定，有明顯的積雨雲發展，且可能出現冰雹，對於降雪畫面，氣象台表示「沒有觀測到」，不確定是否與冰雹有關。

    報導指出，「名古屋雪」一詞的搜尋趨勢正在推特上升當中，許多網友紛紛瘋傳「下雪」畫面，但今天的名古屋上方4000公尺的高空，溫度大於0℃，因此並沒有下雪的可能性，似乎是小冰雹、雨滴受到強風吹拂飄動所致。

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