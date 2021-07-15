影片瘋傳！日本名古屋烏雲密佈 盛夏飄下「七月雪」？
目前正值北半球夏季，日本名古屋竟然出現「七月雪」畫面，當地媒體發現當地時間今日上午11點20分，許多公共攝影機同時拍到「雪花」飄落，奇異的「名古屋雪」影音在推特瘋傳。（圖取自生活110番【公式】@seikatsu_110 Twitter）
〔即時新聞／綜合報導〕目前正值北半球夏季，日本名古屋竟然出現「七月雪」畫面，當地媒體發現當地時間今日上午11點20分，許多公共攝影機同時拍到「雪花」飄落，奇異的「名古屋雪」影音在推特瘋傳。
根據日本《東海電視台》（THK）報導，當地時間15日上午11點20分，在名古屋車站附近的公共監視器，拍到鏡頭前方開始出現白色的飄落物，伴隨著物體掉落敲擊建築物的聲音，接著規模愈來愈大，竟然下起雪來；而在下雪處西方1公里處，同一時間下著滂沱大雨。
請繼續往下閱讀...
日本名古屋地方氣象台對此表示，事發當地大氣狀況不穩定，有明顯的積雨雲發展，且可能出現冰雹，對於降雪畫面，氣象台表示「沒有觀測到」，不確定是否與冰雹有關。
報導指出，「名古屋雪」一詞的搜尋趨勢正在推特上升當中，許多網友紛紛瘋傳「下雪」畫面，但今天的名古屋上方4000公尺的高空，溫度大於0℃，因此並沒有下雪的可能性，似乎是小冰雹、雨滴受到強風吹拂飄動所致。
#ニュースOne— 東海テレビ「ニュースOne」 （@tokai_newsone） July 15, 2021
名古屋で雪が降ったとの情報？
きょう11時20分過ぎの名古屋駅方面の映像を調べてみました????
21分15秒過ぎ頃から「コンコン」という音とともに白いものが画面に…。
実際には雪も雹も観測されず、今回の現象について気象台は「雹なのかは分からない」としています。#名古屋雪 pic.twitter.com/KlPPGnz5WK
#ニュースOne— 東海テレビ「ニュースOne」 （@tokai_newsone） July 15, 2021
ちなみに先ほどの場所から西に約1キロ離れた場所の同じ時間帯の映像は… #どしゃ降り でした☔#名古屋駅 #名古屋雪 pic.twitter.com/He2CoIEwNi
名古屋なんか降ってると思ったら— 生活110番????【公式】 （@seikatsu_110） July 15, 2021
人人人人人人＿
＞ ゆ き⛄ ＜
￣Y^Y^Y^Y￣#異常気象でしょうか#イマソラ #愛知Twitter会 pic.twitter.com/dE6uGGKwxU