為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》美軍黑鷹直升機突故障 緊急迫降羅馬尼亞首都街頭

    美國軍方人員正在進行檢查。（歐新社）

    美國軍方人員正在進行檢查。（歐新社）

    2021/07/15 19:17

    〔即時新聞／綜合報導〕一架隸屬於美國軍方的黑鷹直升機（Black Hawk）今日在飛行演練時，突發生技術性故障，被迫於羅馬尼亞首都布加勒斯特的街頭緊急迫降，所幸無人傷亡。

    《路透》報導，這架直升機當時正與其他5架僚機進行羅馬尼亞空軍紀念日，以及羅馬尼亞駐軍撤離阿富汗慶祝典禮的演練。

    根據目擊者錄下的影片顯示，這架黑鷹直升機事發時僅能勉強維持在低空飛行，最後在羅馬尼亞警方緊急清場的協助下，順利在一個空曠的路口降落。

    羅馬尼亞警方指出，當時黑鷹直升機曾向他們示警，稱機體出現了技術性問題。

    美國大使館則在一份聲明中表示，「我們正嘗試與羅馬尼亞的夥伴們解決問題。當情況允許時，我們將提供更多資訊」。

    黑鷹直升機在迫降時弄毀了路旁的街燈。（路透）

    黑鷹直升機在迫降時弄毀了路旁的街燈。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    重裝黑鷹機成軍首次海上救援 耗費2小時16分完成任務
    2021/07/07 11:41

    重裝黑鷹機成軍首次海上救援 耗費2小時16分完成任務
    6架重型黑鷹直升機 7/1起部署高雄機場
    2021/06/30 09:38

    6架重型黑鷹直升機 7/1起部署高雄機場

    永慶房產全新「永義房屋」逆勢登場
    軍情動態》黑鷹直升機墜毀釀6死 菲防長向家屬致哀
    2021/06/24 14:29

    軍情動態》黑鷹直升機墜毀釀6死 菲防長向家屬致哀
    美軍阿帕契直升機迫降羅馬尼亞農田 路過民眾問：需要加油嗎？
    2021/05/28 16:52

    美軍阿帕契直升機迫降羅馬尼亞農田 路過民眾問：需要加油嗎？

    存科技基金首選
    國際今日熱門
    長腿少女霸凌弱小男！狠捏被害人生殖器
    2021/07/14 22:34

    長腿少女霸凌弱小男！狠捏被害人生殖器

    懷疑妻子出軌 男子抱3歲兒爬14樓窗外威脅「一起死」
    2021/07/14 22:54

    懷疑妻子出軌 男子抱3歲兒爬14樓窗外威脅「一起死」

    英皇最美成員為「牠們」賣二手蕾絲胸衣 網：最佳指標
    2021/07/14 23:55

    英皇最美成員為「牠們」賣二手蕾絲胸衣 網：最佳指標

    美副卿下週訪中會見中副外長 港媒預期「拜習會」有希望
    2021/07/14 23:11

    美副卿下週訪中會見中副外長 港媒預期「拜習會」有希望

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播