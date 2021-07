軍情動態》美軍黑鷹直升機突故障 緊急迫降羅馬尼亞首都街頭

2021/07/15 19:17

〔即時新聞/綜合報導〕一架隸屬於美國軍方的黑鷹直升機(Black Hawk)今日在飛行演練時,突發生技術性故障,被迫於羅馬尼亞首都布加勒斯特的街頭緊急迫降,所幸無人傷亡。

《路透》報導,這架直升機當時正與其他5架僚機進行羅馬尼亞空軍紀念日,以及羅馬尼亞駐軍撤離阿富汗慶祝典禮的演練。

根據目擊者錄下的影片顯示,這架黑鷹直升機事發時僅能勉強維持在低空飛行,最後在羅馬尼亞警方緊急清場的協助下,順利在一個空曠的路口降落。

羅馬尼亞警方指出,當時黑鷹直升機曾向他們示警,稱機體出現了技術性問題。

美國大使館則在一份聲明中表示,「我們正嘗試與羅馬尼亞的夥伴們解決問題。當情況允許時,我們將提供更多資訊」。

In #Bucharest , #Romania , a US Air Force Black Hawk helicopter had a hard landing on a central boulevard. No victims. #Blackhawks , #incident , #usairforce pic.twitter.com/4wMuLUkAPO