軍情動態》美軍黑鷹直升機突故障 緊急迫降羅馬尼亞首都街頭

美國軍方人員正在進行檢查。（歐新社）

2021/07/15 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕一架隸屬於美國軍方的黑鷹直升機（Black Hawk）今日在飛行演練時，突發生技術性故障，被迫於羅馬尼亞首都布加勒斯特的街頭緊急迫降，所幸無人傷亡。

《路透》報導，這架直升機當時正與其他5架僚機進行羅馬尼亞空軍紀念日，以及羅馬尼亞駐軍撤離阿富汗慶祝典禮的演練。

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根據目擊者錄下的影片顯示，這架黑鷹直升機事發時僅能勉強維持在低空飛行，最後在羅馬尼亞警方緊急清場的協助下，順利在一個空曠的路口降落。

羅馬尼亞警方指出，當時黑鷹直升機曾向他們示警，稱機體出現了技術性問題。

美國大使館則在一份聲明中表示，「我們正嘗試與羅馬尼亞的夥伴們解決問題。當情況允許時，我們將提供更多資訊」。

黑鷹直升機在迫降時弄毀了路旁的街燈。（路透）

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