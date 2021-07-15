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    澳洲維州午夜起緊急封鎖 墨爾本第5度封城防疫

    澳洲第2大城墨爾本所在的維多利亞州將在今（15）日午夜起實施「嚴格且快速」的封鎖措施，這將是墨爾本第5度封城，為期5天。（歐新社）

    澳洲第2大城墨爾本所在的維多利亞州將在今（15）日午夜起實施「嚴格且快速」的封鎖措施，這將是墨爾本第5度封城，為期5天。（歐新社）

    2021/07/15 17:29

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲正努力遏制快速蔓延的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，第2大城墨爾本所在的維多利亞州將在今（15）日午夜起實施「嚴格且快速」的封鎖措施，這將是墨爾本第5度封城，為期5天。

    綜合外媒報導，維州州長安德魯斯（Dan Andrews）週四宣布，維州全境將在當地時間今晚11時59分（台灣時間晚間9時59分）開始進入為期五天的緊急封城狀態，以遏制正在發展的疫情。加上處於封鎖狀態的雪梨，澳洲將至少有1200萬人必須居家防疫。

    澳洲因Delta變種病毒入侵而爆發新一波疫情，過去1個月內全國已有近1000例患者感染Delta病毒。

    截至今日，維州新一波疫情共記錄18例本地病例，其中2例曾在上週六到墨爾本板球場（MCG）觀看澳式足球聯賽（AFL），引發衛生單位的擔憂。

    安德魯斯說，他「懷著沉重的心情」決定讓墨爾本實施第5次封鎖，但這是「絕對必要的」措施，指出維州的18例病例有數千名接觸者，現在必須進行追蹤和檢測。

    澳洲最大城雪梨是這波疫情的熱點，目前已進入封城第4週。雪梨政府今日表示，當地疫情已經「穩定」，過去24小時新增65例確診，但封鎖將再持續2週，藉此試圖消除任何社區感染源。

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