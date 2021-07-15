南韓中學校外霸凌再一樁 國一學弟慘遭學長姐勒脖、抓下體...

本月13日，南韓京畿道高陽市驚傳一起國中生校外霸凌事件，一名學弟遭學長姐「勒脖」與「攻擊下體」對待，警方介入了解後，學生卻不願警方繼續偵辦，僅稱一切都是在開玩笑。（圖翻攝自special list官方YouTube）

2021/07/15 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近日頻傳校園霸凌案件，韓國京畿道的中西部的高陽市，日前更驚爆一起「國中生校外暴力事件」，只見畫面中一位身材瘦小的同學，遭到高大的學長掐住脖子，無法動彈，此時有一名女性同學更是伸出雙手對學弟的下體「狠抓」，讓他痛得倒地不起。

根據韓媒《中央日報》報導，當地時間13日，位於高陽市山東區馬頭站的一棟商業大樓，一位身材嬌小的國一男生，遭到學長姐輪流霸凌，共有3男2女將學弟團團包圍，其中還有一名身材高的學長，從背後直接勒住學弟的頸部，將其抬起，讓他只能雙腳騰空，奮力掙扎。

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報導指出，身旁一名穿著超短熱褲的學姐則是像女王般在旁，一邊抽著菸一邊欣賞這場「霸凌事件」，還趁受害學弟毫無防備的狀況下，一把就朝他的下體「狠抓」，讓他當場痛得在地上打滾，但其他人絲毫沒有心軟，在一旁袖手旁觀，也沒要停手。

整段霸凌過程，都被路過民眾全程捕捉，並在當日下午4點多通報警方，也輾轉請受害學生至當地警局協助調查，但受害學生僅稱：「學長姐是惡作劇在開玩笑」，學生父母也不希望警方繼續處理，希望能讓事件落幕。

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