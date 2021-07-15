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    瞥見希特勒身影 新書爆美最高將領害怕川普選後政變

    美前總統川普不願在2020大選中認輸，引發一連串政治、社會動盪。（法新社）

    美前總統川普不願在2020大選中認輸，引發一連串政治、社會動盪。（法新社）

    2021/07/15 11:49

    〔即時新聞／綜合報導〕美前總統川普在2020總統大選後遲遲不願承認敗選，引發美國社會動盪，甚至導致震驚全球的國會暴動事件。即將出版的新書爆料，美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）相當擔心川普會發動政變，也擬定了數種策略阻止事態惡化。

    《CNN》報導，曾獲普立茲獎的《華盛頓郵報》記者萊昂尼（Carol Leonnig）與拉克（Philip Rucker）即將出版的新書《I Alone Can Fix It》提到，密利與參謀長聯席會議其他高層曾考慮過逐一辭職，而不願執行川普可能下達的非法、危險及不明智的命令。

    書中寫道，密利曾對副手說，「他們或許會嘗試（政變），但他們不會他Ｘ的成功，你沒辦法在缺少軍隊、中央情報局（CIA）和聯邦調查局（FBI）的狀況下這麼做，我們才是有槍的一群人。」

    今年1月6日發生國會暴動時，密利向幕僚表示，他認為川普是暴動的煽動者，可能想藉此援引《反叛亂法》要求軍隊行動。書中指出，密利視川普為「沒什麼可失去的典型獨裁領袖」，甚至在川普一連串選舉詐騙的言論中，瞥見了納粹德國領袖希特勒將自己塑造成受害者與救世主的影子。

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