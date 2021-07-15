美國槍枝製造商賣「樂高造型手槍」 樂高要求停售

製造商以美金549元至765元（約台幣1萬5000元到2萬1000元）的價格販售造型手槍，廣告文宣上也寫道「從你從聖誕老人那得到的樂高積木製成」，吸引成年的槍枝購買客戶。（圖取自Culper Precision《IG》）

2021/07/15 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州一家槍枝製造商推出了一款看似樂高玩具槍的格洛克手槍（Glock handguns），手槍推出之後造成話題，但也引起位於丹麥的樂高製造商的注意，並要求該公司停售。

槍枝製造商Culper Precision在《IG》上以「童年的夢想」介紹這把樂高造型手槍，槍枝以紅色、黃色、藍色的積木造型組建而成，幾乎看不見原始武器的樣子，偽裝成了兒童玩具。

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製造商以美金549元至765元（約台幣1萬5000元到2萬1000元）的價格販售，廣告文宣上也寫道「從你從聖誕老人那得到的樂高積木製成」，吸引成年的槍枝購買客戶。

然而，在槍枝管制活動人士的推動下，樂高公司向槍枝製造商，發函要求終止生產樂高造型手槍。Culper Precision的執行長也決定停止銷售。

根據非營利組織「Everytown for Gun Safety」的報告指出，與2019同期相比，2020年3月至12月期間，兒童意外造成射殺他人或自殺的死亡人數增加了31%。隨著疫情流行，美國人擁槍自重的數量也創下歷史新高。上週，加州一名12歲的男孩，不小心用他朋友的槍開槍自殺身亡。

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根據非營利組織「Everytown for Gun Safety」的報告指出，與2019同期相比，2020年3月至12月期間，兒童意外造成射殺他人或自殺的死亡人數增加了31%。（圖取自Culper Precision《IG》）

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