疫情延燒！泰國考慮管制AZ疫苗出口

泰國疫情延燒，政府考慮限制自產的AZ疫苗出口。（美聯社、法新社；本報合成）

2021/07/14 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，泰國官員今天（14日）說，泰國考慮限制自產的AZ疫苗出口，此舉可能影響東南亞國家疫苗供應。

根據《路透》 報導，泰國國家疫苗委員會（National Vaccine Committee）官員納坤（Nakorn Premsri）說，委員會已「原則上」同意限制疫苗出口的命令草案，但仍在生產商溝通，確保疫情爆發的泰國得到合理的疫苗量。不過納坤強調，命令尚未發布，仍待各機構審核中。他也沒透露限制疫苗出口的額度標準。

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阿斯特捷利康沒有立即對納坤的言論發表回應。任何疫苗出口管制都可能影響到東南亞國家，早前印度限制疫苗出口，東南亞國家也和印度起過爭執。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）6月底曾說，他們在泰國的合作企業「Siam Bioscience」為泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）所有，今年將生產1億8000萬劑疫苗，其中3分之1用於泰國，剩下將分配到東南亞其他地區。

泰國疫情延燒，將近7000萬的人口中，只有約5％的人口接種疫苗。據世界實時統計數據（Worldometer），泰國今天公佈9317例單日確診，總病例累積到36萬3029例，共2934染疫者死亡。

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泰國疫情延燒，政府考慮限制自產的AZ疫苗出口。（資料照，美聯社）

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