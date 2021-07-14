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    滿載一帶一路工程師巴士巴基斯坦遭襲爆炸 至少9中國人亡

    因中巴經濟走廊計畫，中國派遣大量工程師前往巴基斯坦。（法新社）

    因中巴經濟走廊計畫，中國派遣大量工程師前往巴基斯坦。（法新社）

    2021/07/14 16:32

    首次上稿 14:38
    更新時間 16:32

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦一輛滿載中國工程師的巴士，在當地時間今（14日）上午前往達蘇水壩（Dasu dam）時疑遭到攻擊，巴士當場爆炸後墜落山谷，死傷人數持續更新，現已知至少13死，其中死者中有9名是中國籍，除工程師外，至少2名安全人員、2名當地嚮導也罹難，還有多人失蹤。

    《路透》報導，巴基斯坦西北部地區上柯赫斯坦地區（Upper Kohistan）驚傳一起巴士爆炸事件，有高級官員透露，載有30多名工程師今早前往達蘇水壩（Dasu dam）時，巴士發生巨大爆炸，造成至少13死，9名死者為中國籍，另外還有28名中國籍人士受傷。

    官員表示，爆炸後巴士墜谷，有多人失蹤，恐釀慘重傷亡，目前不清楚爆炸是從路邊的外部攻擊，還是車內本身就安裝炸彈，不過警方坦言：「看起來像是蓄意破壞」。

    有媒體表示，死傷已經攀升至10死39傷，另有報導指稱，爆炸事件是針對巴士而來。達蘇水壩為中巴經濟走廊（CPEC）的一部分，也是北京一帶一路的樞紐和旗艦項目，目的是將經濟走廊打通後，中國可從新疆經巴國直達印度洋，是重要的戰略要地。

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