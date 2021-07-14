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    香港網美挑戰「極限自拍」意外奪命！ 跌落5公尺深潭底慘死

    香港32歲的網美「索菲亞」（Sofia Cheung）近日與3名朋友到菠蘿山遊玩，一群人在瀑布邊的懸崖挑戰極限自拍，她卻失足跌落懸崖，落入5公尺深的瀑布中，朋友見狀嚇得趕緊通報，但到院前索菲亞就已不幸生亡。（圖擷取自索菲亞IG）

    香港32歲的網美「索菲亞」（Sofia Cheung）近日與3名朋友到菠蘿山遊玩，一群人在瀑布邊的懸崖挑戰極限自拍，她卻失足跌落懸崖，落入5公尺深的瀑布中，朋友見狀嚇得趕緊通報，但到院前索菲亞就已不幸生亡。（圖擷取自索菲亞IG）

    2021/07/14 12:44

    〔即時新聞／綜合報導〕香港32歲的網美「索菲亞」（Sofia Cheung），熱愛冒險與運動的她，時常在社群上分享她登懸崖邊緣和山頂的照片，但日前卻不幸發生意外。近日她與3名朋友到菠蘿山遊玩，一群人在瀑布邊的懸崖挑戰極限自拍，索菲亞卻失足跌落懸崖，落入5公尺深的瀑布潭底，朋友見狀嚇得趕緊通報，但到院前索菲亞就已不幸生亡。

    綜合外媒報導，索菲亞生前經常挑戰極限式自拍，也非常熱愛戶外活動，時常和粉絲分享，爬山或衝浪的美照。本月10日她與朋友前往菠蘿山，一行人約在下午5時左右，抵達青大石澗山路，並於此地挑戰極限自拍。

    然而，卻不幸出了意外，索菲亞在拍照時失足，直接跌落懸岩，摔入5公尺深的瀑布潭底，朋友嚇得趕緊報警，警方出動直升機將人救起，但由於索菲亞的頭部受到重擊，到院前就已失去呼吸心跳。

    索菲亞的死訊曝光後，好友與粉絲對此都感到相當難過，紛紛湧入她的社群貼文哀悼，而索菲亞身前最後1篇文，還停留在「祝大家周末快樂」。

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