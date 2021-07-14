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    中國10萬詐騙大軍藏身緬北 被勸回卻因疫情…邊境大塞車

    緬北一景。（法新社）

    緬北一景。（法新社）

    2021/07/14 12:38

    〔即時新聞／綜合報導〕在緬甸北邊的叢林裡，有多個不受控制的政權，另外這裡也是中國電信詐騙集團的重要基地，有超過10萬人在這裡「工作」，如今在中國勸返下，有大量詐騙人員想回中國自首，結果造成邊境防疫負擔，在雲南與緬北的接口每天大排長龍。

    《BBC中文網》報導，中國今年開始嚴厲打擊電信詐騙，有很多詐騙集團的老巢就設立在緬北地區，而統治這片區域的軍閥，也很多都是緬甸共產黨的前成員，因此這裡比起緬甸，反而更像中國，流通的貨幣是人民幣，語言是中文，基礎設施是中國製，甚至有些地方用北京時間。

    報導指出，中國中央今年2月以來出手打詐騙，各地隨之發布多項相關消息，像是湘西省修水縣就說，滯留緬北從事違法行為的人，如果主動聯繫警方返鄉，能從輕處罰，若不回國，包括家屬都會受到影響。

    福建更加嚴厲，漳平市就警告，如果在緬甸的犯罪人士不回國，子女就會被退學，用贓款蓋的房子會被強制拆除。

    然而，詐騙集團返國有一個相當大的障礙，就是疫情，報導指出，在雲南與緬北邊境，各個關口每天大排長龍，因為疫情因素，最近中國地方當局都不得不把最後返國期限延後，許多想要返國的詐騙份子仍在排隊等待。

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