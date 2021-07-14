軍情動態》氣勢磅礡！美、英、荷於亞丁灣聯合軍演秀肌肉

英國、荷蘭與美國海軍已在亞丁灣 （Gulf of Aden）進行聯合軍演。（圖翻攝自美國海軍官網）

2021/07/14 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍12日宣布，英國、荷蘭與美國海軍已在亞丁灣 （Gulf of Aden）進行聯合軍演，盼能透過雙邊的水面、空中和水下演習活動，強化三國的「軍事合作能力」，並透過大規模聯合演習，展現西方國家作戰技術已「無縫接軌」，並能掌握關鍵水道。

根據《美國海軍新聞稿》指出，「雷根號（CVN 76）」航艦打擊群、英國「伊麗莎白女王號（R08）」航艦群、美軍「硫磺島號（LHD 7）兩棲待命支隊」，與荷蘭皇家海軍「HNLMS埃弗特森護衛艦（F805）」已共同在亞丁灣進行聯合軍演。

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新聞稿指出，參與此次軍演的三國部隊，主要演訓的目標放在「全方位的海戰行動」，課目包含了防空戰（ Anti-Air Warfare）、反水面戰（Anti-Surface Warfare ）與反潛艇戰（Anti-Submarine Ｗarfare），盼能針對陸海空全面戰力強化，提升航空母艦與兩棲突擊艦的航空安全。

新聞稿提到，船員們演示了包含精準機動、跟監敵方潛艇、針對空中與水面進犯目標，進行分層攔截防禦，並對模擬敵軍進行長程打擊；英國航母打擊群指揮官慕豪思準將（Steve Moorhouse）則指出，航空母艦是展示海上戰力的「終極體現」，此次軍演證明了英國海軍、空軍能在世界任何地方和盟軍結合。

新聞稿也說，此次軍演是繼英軍「伊麗莎白女王號」5月巡弋蘇格蘭外海後，再次與美軍「硫磺島號」合體，而「雷根號」打擊群，正與「夏洛號（CG 67）」和海爾賽號驅逐艦（DDG 97）共同掩護美軍撤離阿富汗，隨著該任務結束，將會重回印太地區協防。

美國海軍指出，盼能透過此次軍演，針對陸海空全面戰力強化，提升航空母艦與兩棲突擊艦的航空安全。（圖翻攝自美國海軍官網）

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