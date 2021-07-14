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    越南本土病例累計破3萬 將再獲日、澳贈250萬劑疫苗

    越南連2日新增確診飆破2000例。圖為防疫管制下的越南街景。（歐新社資料照）

    越南連2日新增確診飆破2000例。圖為防疫管制下的越南街景。（歐新社資料照）

    2021/07/14 10:53

    〔即時新聞／綜合報導〕受到Delta變種病毒株侵襲，越南近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，13日通報新增2296例本土病例，已連2天單日確診數突破2000例，政府昨宣布近期將陸續獲得澳洲及日本捐贈的AZ（AstraZeneca）疫苗共250萬劑。

    綜合外媒報導，越南衛生局通報13日新增2296例本土確診病例，其中疫情重災區胡志明市更一口氣暴增1797例創下新高。越南自4月下旬爆發最新一波疫情，截至13日已累計3萬985例本土個案，而胡志明市雖自9日實施嚴格防疫封鎖措施，仍連5天單日染疫破千人，整體疫情未見趨緩。

    據報導，越南政府昨（13日）宣布，本週將再收到日本捐贈的100萬劑AZ疫苗，同時澳洲也將在近期援助越南150萬劑AZ疫苗及4000萬澳幣（約合新台幣8.3億元）。

    報導指出，越南總人口約9800萬人，根據最新數據統計目前僅約380萬人至少接種1劑疫苗，其中28萬367人完整接種2劑，政府目標在明年第1季以前替全國2/3的人口接種疫苗。

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