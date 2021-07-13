日海上自衛隊與英國航艦打擊群 首次舉行聯合操練

英國航空母艦「伊莉莎白女王號」今年5月在葡萄牙外海，與北大西洋公約組織（NATO）盟國舉行聯合演習。（美聯社檔案照）

2021/07/13 23:49

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕日本防衛大臣岸信夫13日在例行記者會上宣布，海上自衛隊護衛艦「瀨戶霧號」，11日起在亞丁灣與英國「伊莉莎白女王號」航空母艦打擊群（CSG21）舉行首次聯合演習，美國和荷蘭船艦也參加演訓。雖然演訓內容是模擬反海盜行動，但有日本媒體報導，似有劍指中國之意。

岸信夫表示，這次聯合演訓是在今年2月舉行的日英外交、國防首長「2加2」會議中敲定，英國航艦打擊群今年五月從英國出港，首次與海上自衛隊進行聯合操練，時間為11日及12日兩天。美國海軍驅逐艦「蘇利文兄弟號」和荷蘭巡防艦「埃弗森號」也共同參演。

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岸信夫表示，透過這次聯合操練，在提高戰術技能和強化合作的同時，也同時展現各國在解決海盜等全球安全議題上的決心。

岸信夫還指出，自衛隊未來還將持續與CSG21舉行聯合演訓，日英兩國擁有共同的價值觀和戰略利益，雙方將持續維持並強化「自由且開放印太」，並在全球安全保障議題上合作。

日本經濟新聞報導，2017年服役的「伊莉莎白女王號」為英國海軍史上最大型航艦，搭載F-35戰機，5月出港後預定前往印度、新加坡、南韓和日本泊靠；在泊靠日本前後，可能在日本近海與海上自衛隊舉行演訓。

日本海上自衛隊護衛艦「瀨戶霧號」（見圖），11日起在亞丁灣與英國「伊莉莎白女王號」航空母艦打擊群進行首次聯合演習。（歐新社）

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