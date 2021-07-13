為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日海上自衛隊與英國航艦打擊群 首次舉行聯合操練

    英國航空母艦「伊莉莎白女王號」今年5月在葡萄牙外海，與北大西洋公約組織（NATO）盟國舉行聯合演習。（美聯社檔案照）

    英國航空母艦「伊莉莎白女王號」今年5月在葡萄牙外海，與北大西洋公約組織（NATO）盟國舉行聯合演習。（美聯社檔案照）

    2021/07/13 23:49

    〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕日本防衛大臣岸信夫13日在例行記者會上宣布，海上自衛隊護衛艦「瀨戶霧號」，11日起在亞丁灣與英國「伊莉莎白女王號」航空母艦打擊群（CSG21）舉行首次聯合演習，美國和荷蘭船艦也參加演訓。雖然演訓內容是模擬反海盜行動，但有日本媒體報導，似有劍指中國之意。

    岸信夫表示，這次聯合演訓是在今年2月舉行的日英外交、國防首長「2加2」會議中敲定，英國航艦打擊群今年五月從英國出港，首次與海上自衛隊進行聯合操練，時間為11日及12日兩天。美國海軍驅逐艦「蘇利文兄弟號」和荷蘭巡防艦「埃弗森號」也共同參演。

    岸信夫表示，透過這次聯合操練，在提高戰術技能和強化合作的同時，也同時展現各國在解決海盜等全球安全議題上的決心。

    岸信夫還指出，自衛隊未來還將持續與CSG21舉行聯合演訓，日英兩國擁有共同的價值觀和戰略利益，雙方將持續維持並強化「自由且開放印太」，並在全球安全保障議題上合作。

    日本經濟新聞報導，2017年服役的「伊莉莎白女王號」為英國海軍史上最大型航艦，搭載F-35戰機，5月出港後預定前往印度、新加坡、南韓和日本泊靠；在泊靠日本前後，可能在日本近海與海上自衛隊舉行演訓。

    日本海上自衛隊護衛艦「瀨戶霧號」（見圖），11日起在亞丁灣與英國「伊莉莎白女王號」航空母艦打擊群進行首次聯合演習。（歐新社）

    日本海上自衛隊護衛艦「瀨戶霧號」（見圖），11日起在亞丁灣與英國「伊莉莎白女王號」航空母艦打擊群進行首次聯合演習。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》英航艦打擊群擬秋季訪日 日英防長將協商聯合軍演事宜
    2021/07/08 12:36

    軍情動態》英航艦打擊群擬秋季訪日 日英防長將協商聯合軍演事宜
    軍情動態》日海上自衛隊將會合英航艦 於亞丁灣聯合軍演
    2021/07/08 09:10

    軍情動態》日海上自衛隊將會合英航艦 於亞丁灣聯合軍演

    首參奧運王星皓盼用好表現鼓舞台灣
    軍情動態》制衡中國！英伊莉莎白女王號 將首次停靠日本聯合軍演
    2021/04/26 12:06

    軍情動態》制衡中國！英伊莉莎白女王號 將首次停靠日本聯合軍演
    傳英國擬在亞太布署航艦 中國大使放話：別與美國結盟
    2020/07/19 20:29

    傳英國擬在亞太布署航艦 中國大使放話：別與美國結盟
    軍情動態》歷史一刻！英海軍F-35B航艦甲板升空畫面曝光
    2019/12/16 23:44

    軍情動態》歷史一刻！英海軍F-35B航艦甲板升空畫面曝光
    國際今日熱門
    新聞360》東京奧運倒數！台灣選手奪牌大熱門盤點
    2021/07/13 17:00

    新聞360》東京奧運倒數！台灣選手奪牌大熱門盤點 影片

    解封後感染率激增 荷蘭總理致歉
    2021/07/13 06:24

    解封後感染率激增 荷蘭總理致歉

    澳門選管會制定7大準則 民主派人士全遭DQ
    2021/07/13 06:10

    澳門選管會制定7大準則 民主派人士全遭DQ

    劍指中國 美重申九段線不合法
    2021/07/13 05:30

    劍指中國 美重申九段線不合法

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播