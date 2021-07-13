牛津與AZ、嬌生研擬改良疫苗 解決血栓問題

阿斯特捷利康與牛津大學共同開發的武漢肺炎疫苗劑瓶與注射針筒。（法新社檔案照）

2021/07/13 23:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國牛津大學與藥廠「阿斯特捷利康」（AstraZeneca），以及美國「嬌生」（Johnson & Johnson）開發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID19）疫苗，都因罕見但嚴重的血栓副作用引發疑慮。華爾街日報13日報導，相關公司都正研究改良，以因應此罕見副作用。

報導指出，這兩款疫苗的相關開發單位及外部科學家正進行初期研究，探究改良其新冠病毒疫苗，是否能減少或者消除血栓副作用。消息人士透露，美國、加拿大和歐盟等獨立科學家對疫苗導致血栓的了解，正增加找出原因以及可能於明年加以改良的希望。

請繼續往下閱讀...

科學家說，他們得先了解問題出在疫苗的其中一種或者多種成分、純化過程、或者疫苗運作機制某個環節。

這兩款疫苗都屬於腺病毒載體類疫苗，使用無毒性的腺病毒當載體，將病毒基因資訊帶入人體細胞引發免疫反應；AZ採用的是黑猩猩腺病毒，嬌生使用人類腺病毒。

共同研發AZ疫苗的牛津大學病毒學家吉伯特（Sarah Gilbert）說，疫苗開發團隊正在研究疫苗如何引發血栓，可能考慮改變疫苗載體機制。

報導說，更能對抗變種病毒株的改良版AZ疫苗可能會比較早問世，牛津大學的疫苗研發團隊之前已經表示，希望今年秋天能完成針對變種病毒株的改良版。

嬌生公司發言人說，該公司支持「與醫學專家和全球衛生當局持續研究與分析」。阿斯特捷利康公司表示，「正積極與主管機關和科學界共同了解這些極為罕見的血栓事件，包括促成早日診斷、介入以及適當治療的相關資訊。」

根據英國以及歐盟統計數字，接種AZ疫苗後發生血栓併血小板低下症候群（VITT）的風險是，大約每10萬接種者會有1到2例；美國政府統計接種嬌生武肺疫苗後發生血栓的風險更低，約為10萬分之0.3。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法