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    首次單獨海外出訪 美第一夫人將代表拜登出席東奧開幕

    白宮13日宣布，第一夫人吉兒將率團出席東奧開幕。（美聯社）

    白宮13日宣布，第一夫人吉兒將率團出席東奧開幕。（美聯社）

    2021/07/13 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運即將在本月23日登場，先前有消息傳美國第一夫人吉兒（Jill Biden）擬代表拜登出席開幕儀式，白宮週二（13日）證實，吉兒將率代表團出席東奧開幕，這將是她成為第一夫人後首次單獨海外出訪。

    綜合外媒報導，由於日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續嚴峻，當局宣布東京緊急狀態，禁止觀眾入場。白宮發言人莎琪（ Jen Psaki ）上月底就表示，因為總統拜登支持日本採取防疫限制，不會出席東奧，但依傳統會派出代表團；今天白宮再宣布，第一夫人吉兒將代打率團出席東奧開幕。

    據悉這是吉兒第二次率代表團出席奧運，上一次是在2010年，與時任副總統的拜登一同率團到加拿大溫哥華出席冬季奧運。不過這次不同的是，沒有拜登陪同，是吉兒成為第一夫人以來，首次單獨海外出訪。

    事實上，美國歷史上只有小布希（George W. Bush）總統在2008年率團前往中國參加北京奧運，成為首位在國外參加奧運會的美國總統後，繼任的前美總統歐巴馬在任期間，未曾親自出席2010溫哥華冬奧、2012倫敦奧運、2014俄羅斯索契冬奧及2016的里約熱內盧奧運。

    再來接任的川普，2018年南韓平昌奧運也沒出席，而是指派副總統彭斯（Mike Pence）率團出席開幕；川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）出席閉幕。

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