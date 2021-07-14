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    孟加拉刷新單日新增確診數 仍將在宗教節日前完全解封

    孟加拉政府今日表示，在宰牲節開始以前將會解除全國封鎖。圖為2020年宰牲節時孟加拉搭船返鄉人潮。（歐新社）

    孟加拉政府今日表示，在宰牲節開始以前將會解除全國封鎖。圖為2020年宰牲節時孟加拉搭船返鄉人潮。（歐新社）

    2021/07/14 00:02

    〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，昨（12）日的新增確診人數甚至創下每日新增確診人數新高。但孟加拉政府今日表示，在伊斯蘭教重大節日宰牲節（Eid al-Adha）假期開始以前，仍會解除全國封鎖。

    《法新社》報導，宰牲節假期為7月20日至22日，孟加拉將在15日就放寬所有防疫限制，希望在節日開始前取消限制能使經濟活動正常化。估計會有數千萬人返家過節。

    孟加拉本月初實施了該國史上最嚴格的防疫封鎖，但疫情仍持續升溫。昨日新增確診人數甚至創下新高，有近1萬4000人病毒篩檢陽性。

    武漢肺炎病毒國家諮詢委員會負責人謝什杜拉（Mohammad Shahidullah）表示，委員會反對政府此時放寬限制，應持續至確診人數有下降趨勢。

    另也有人擔心，節日期間市場上出現的採買人潮或大型聚會可能會出現「超級傳播者」。

    孟加拉宣布解封的同時也重啟了武漢肺炎疫苗接種活動。先前因鄰國印度疫情爆發而暫停向其進口疫苗，使得孟加拉疫苗接種活動在4月時幾乎停擺。現在將會透過COVAX取得外國疫苗。

    孟加拉累計確診總人數已超過100萬，總死亡人數則超過1萬6000人。但專家表示，有部分病例可能未呈報，因此實際確診及死亡人數可能更高。

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