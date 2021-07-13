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    瞎毀！日本校方推「線上戶外教學」 背書包在教室看投影畫面

    孩子們背著背包、盯著投影畫面，在教室進行「廣島線上戶外教學」。（圖取自生駒市官網「city.ikoma」）

    孩子們背著背包、盯著投影畫面，在教室進行「廣島線上戶外教學」。（圖取自生駒市官網「city.ikoma」）

    2021/07/13 21:54

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，許多國家的日常生活都受到了影響。而日本網友就貼出照片表示，有一所國小為因應疫情，校方想出了「線上戶外教學」的做法，可見學童背著背包在教室裡頭看著投影布幕，畫面相當逗趣。而日本校方也解釋其實這個方法有許多用意，能藉此機會讓孩子們學習很多不一樣的能力。

    日本網友在社群平台「推特」上貼出一張照片，可見圖中有許多學生坐在教室中，盯著投影畫面，但前方卻沒有老師，看起來不像是在上課。原來這是學校因應疫情而準備的「線上戶外教學」，取消戶外活動，改成在教室裡「旅行」，這也讓原PO看了都忍不住說「參加線上戶外教學的學生看起來很辛苦，為什麼要真的背著背包」。

    其他網友在看到照片後也紛紛留言回覆，「在我讀書時，即使我去學校外旅行，我也沒有辦法寫下任何印象，現在不能出去好像更沒有什麼好寫的了」、「在家休息和看YouTube對我來說更有趣」、「至少學校想到了這個方法啦哈哈」、「壓倒性的空虛」、「對於想去卻不能去的孩子來說，簡直就是殺戮」。

    這其實是來自日本奈良縣生駒市的一所小學，校方解釋，因為受到疫情影響，於是老師們想出了一個能讓孩子們安全學習的方法，就是這個「廣島線上戶外教學」，而這方式除了能拓展孩子的視野外，也能提升對於科技產品的使用率，更能讓學童們在活動的過程中，學會自己規劃內容、學習獨立，是個相當好的機會。

    孩子們透過自己規劃活動內容來增廣見聞、提升運用科技解決問題的能力。（圖取自生駒市官網「city.ikoma」）

    孩子們透過自己規劃活動內容來增廣見聞、提升運用科技解決問題的能力。（圖取自生駒市官網「city.ikoma」）

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