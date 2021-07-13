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    葉倫呼籲歐美共同抵制中俄惡行 中國外交部跳腳

    美國財政部長葉倫（見圖）今（13）日敦促歐盟國家簽署改革企業稅率的全球協議。（美聯社）

    美國財政部長葉倫（見圖）今（13）日敦促歐盟國家簽署改革企業稅率的全球協議。（美聯社）

    2021/07/13 22:39

    〔即時新聞／綜合報導〕美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今（13）日呼籲歐盟國家簽署改革企業稅率的全球協議，在2022年前維持財政支持，和美國同一陣線，抵禦中國和俄羅斯的惡行。對此，中國外交部發言人趙立堅回應：「中國對美國財政部長葉倫的言論表示強烈的遺憾和反對。」

    《美聯社》報導，葉倫今日在比利時布魯塞爾（Brussels）與歐盟（EU）的會談中呼籲，歐盟國家和美國需要共同應對公開、公平競爭、透明和問責等原則問題面臨的威脅。

    葉倫指出，這些挑戰包括中國不公平的經濟行為、惡意行為、侵犯人權、盧卡申科（Alexander Lukashenko）政權在白羅斯持續侵犯人權的行為，以及俄羅斯持續不斷、日益嚴重的惡行。葉倫表示，「我們越能團結對抗這一威脅，我們將越能成功」。

    據了解，在美國前總統川普（Donald Trump）提倡「美國優先」政策之後，現任總統拜登（Joe Biden）正試圖恢復美國與歐盟國家原有的聯盟關係。

    對此，中國外交部發言人趙立堅聲稱，中國政府一直以來都「堅定地支持」世界貿易組織（WTO）多邊貿易機制，同時也否認關於竊取或迫使美國、歐洲和其他外國公司交出技術的指控；同時也反對「中國違反與WTO承諾，以保護其新生技術避免競爭」的控訴。

    據報導，中國日前禁止歐洲數間公司收購中國的資產，但中國公司卻花費數十億美元收購國外的技術和品牌。

    中國外交部發言人趙立堅（見圖）回應：「中國對美國財政部長葉倫的言論表示強烈的遺憾和反對」。（路透）

    中國外交部發言人趙立堅（見圖）回應：「中國對美國財政部長葉倫的言論表示強烈的遺憾和反對」。（路透）

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