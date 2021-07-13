伊拉克醫院因氧氣瓶爆炸引發大火 造成至少50死數十傷

伊拉克南部一間收治武肺病患的醫院發生大火，造成至少50人死亡。圖為群眾聚集在醫院大火罹難者遺體旁。（路透）

2021/07/13 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克南部一間專門收治武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的醫院於當地時間週一發生大火，造成至少50人死亡、數十人受傷。

綜合外媒報導，位於伊拉克南部城市納西里耶（Nasiriyah）的胡賽因教學醫院（al-Hussein Teaching Hospital）發生大火，《美聯社》報導指出，此次大火造成至少有50人死亡，數十人受傷；《路透》報導則表示有44死67傷。

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伊拉克官員指出，胡賽因教學醫院大火的起火原因是因為電線短路，但納西里耶所在的濟加爾省（Dhi Qar）衛生官員則聲稱，醫院是因為氧氣瓶爆炸而起火，但詳細起火原因仍有待調查，官方也尚未提供起火原因說明。現場警方表示，目前警方初步研判氧氣瓶爆炸可能是起火原因；醫院警衛穆辛（Ali Muhsin）表示，當時他聽到武肺病房內發出巨大爆炸聲響，接著火勢便迅速蔓延開來。

針對此事件，伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhimi）召開緊急會議，下令停職並逮捕數名納西里耶市的衛生管理官員，胡賽因教學醫院的管理者也被逮補。

此次事件是伊拉克收治武肺病患的醫院今年第二次發生大火，巴格達的伊本·哈提卜醫院（Ibn al-Khatib hospital）在今年4月24日晚間因氧氣瓶爆炸造成大火，造成82死、110人受傷。連續兩起醫院大火事件也暴露了伊拉克醫院普遍存在輕忽及管理鬆散等狀況，對於安全問題也沒有嚴格規範，導致悲劇一再發生。

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