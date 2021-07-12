6歲亞裔男童慘遭揍 金髮女怒罵「中國」失控攻擊

美國一名金髮女子突然毆打韓裔母親的小孩，還不斷出言辱罵。（圖擷取自TikTok/@uhmmajo）

2021/07/12 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國近期再度發生反亞裔攻擊事件，一名韓裔母親帶著全家大小在商場逛街，身旁的6歲兒子竟突然遭到一名金髮女子毆打，對方還不斷口出穢言，怒罵「中國」一詞，嚇得母親趕緊拿出手機錄影，而事件曝光也引來大批網友不滿。

根據英國媒體《每日郵報》報導，美國內華達州（Nevada）一名韓裔母親帶著6歲兒子、2歲女兒，以及老公一同去拉斯維加斯（Los Angles）的商場內逛街，然而，一名金髮女子竟突然朝著她的兒子衝過來，並握拳朝小孩的臉部毆打，嚇得她趕緊呼叫保全，並拿出手機錄影，而一旁的老公也立馬將兒子擁入懷中保護。

據報導，女子毆打小孩過後沒有馬上離開，而是繼續站在母親面前，不斷開口大罵髒話，還一度怒喊出「中國」一詞，但隨後保安到場後將女子帶離，送往警局調查。不過，母親錄下的影片中並沒有錄下女子的攻擊行為，以及使用種族歧視相關字眼的過程，最終仍被釋放。

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對此，不捨兒子受到攻擊的母親表示：「保持警覺，因為沒有地方是安全的」，並將影片上傳影音平台TikTok，希望可以被更多人看到，而影片短短5天就引來超過95萬人觀看。不過，母親目前已將留言關閉。

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