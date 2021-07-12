解封後感染率激增 荷蘭總理致歉

荷蘭總理呂特（左）上週五在記者會上宣布將重新實施疫情管制措施。（法新社）

2021/07/12 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭自6月26日解封武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情管制措施後，在短短2週內單日新增確診病例從500逾例飆升至近7000例，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）今日對此公開致歉，稱政府在決策上出現了失誤。

《路透》報導，呂特對記者表示：「我們當初認為這樣可行，但實際上卻行不通。我們的判斷力糟糕透頂，我們感到非常抱歉，並致上歉意。」荷蘭已在7月9日宣布將重新實施管制。

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呂特的道歉是他立場的一大轉變，他此前不斷為放寬限制的作法辯護，稱其為「邏輯上合理的一步」，同時也拒絕認錯，不願讓他領導的政府承擔責難。

呂特也表示，他在7月9日記者會上的言談表現不是很理想，他說，「我們被期待要為自身的決定負責，但我們沒有做到這一點，這是不對的。」

荷蘭目前的疫情升溫並沒有反映在住院率上，因為新增加的病例大多是年輕人，此族群發生重症的可能性相對較低，而荷蘭的高齡人士大多都已接種了疫苗。

不過荷蘭衛生部長德揚（Hugo de Jonge）表示，低住院率可能將使荷蘭的感染率上升到「史無前例」的狀況。

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