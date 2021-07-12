澳洲新州新增112例再創新高 40歲以上民眾全面開放接種AZ

新南威爾斯州今日新增112例，再創單日確診新高。圖為雪梨街頭。（路透）

2021/07/12 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲新南威爾斯州武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情受到Delta變種病毒肆虐影響，單日新增確診病例數屢創新高，今日新增確診病例首度破百，新南威爾斯州政府也全面開放AZ疫苗供40歲以上民眾施打。

綜合外媒報導，新南威爾斯州今日新增112例本土病例，已經連續5天創下新高，且今日新增的病例幾乎都集中在雪梨。州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，週一新增的病例大多都是確診者的家人或朋友，未來幾天的單日新增確診數將決定新州的封鎖期是否會延長。

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為了因應新南威爾斯州日益嚴重的疫情，州長貝雷吉克利安表示，「我們和新南威爾斯州藥師公會進行溝通，正允許全州的藥劑師向40歲以上的所有民眾提供AZ疫苗」，貝雷吉克利安強調，現在州內任何有需要的40歲以上民眾都可以施打AZ疫苗，但人們還是要考慮出門接種時的自身風險。

新南威爾斯州首席衛生官員錢特（Kerry Chant）呼籲，過去4週內接種過AZ疫苗的民眾可以詢問醫師，第二劑是否能在接種後的6到8週接種。錢特強調：「在6到8週內接種疫苗會犧牲疫苗保護力的持續時間，但在未來，政府將會提供各種疫苗的加強劑，我們想要做的是加強您『現在』的保護力。」

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