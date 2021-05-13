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    日本疫苗接種頻出包 誤打成食鹽水、打剩的疫苗被混用

    日本頻傳接種疫苗疏失，奈良縣近日傳出有護士不慎把生理食鹽水當成疫苗對民眾施打，至於福岡縣田川市則是傳出將打剩的疫苗混在一起，再對其他民眾進行施打。圖為示意圖。（美聯社）

    日本頻傳接種疫苗疏失，奈良縣近日傳出有護士不慎把生理食鹽水當成疫苗對民眾施打，至於福岡縣田川市則是傳出將打剩的疫苗混在一起，再對其他民眾進行施打。圖為示意圖。（美聯社）

    2021/05/13 12:04

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，近日卻頻傳接種疫苗疏失，除了有近千劑輝瑞疫苗因放在室溫3小時導致疫苗只能報銷，奈良縣近日也傳出有護士不慎把生理食鹽水當成疫苗對民眾施打，至於福岡縣田川市則是傳出將打剩的疫苗混在一起，再對其他民眾進行施打。

    綜合日媒報導，位於奈良縣生駒市的市立醫院12日宣布，上月28日曾有醫護人員不慎將生理食鹽水誤當成疫苗，並與其他劑疫苗混放，據指該次接種對54人進行施打，其中包含39名85歲以上的年長者和15名醫院工作人員，院方為此出面致歉，並保證日後不會再犯類似問題。由於無法確認確切的接種情況，因此院方將對這些人進行抗體檢測，並對抗體數值較低的人進行第三次接種。

    在福岡縣田川市10日時則是傳出，有護士將施打剩餘的疫苗收集起來，並在累積到足夠劑量後，於8日時對6名65歲以上的年長者進行施打。根據厚生勞動省規定，對於容器內剩餘量不足的疫苗，必須直接丟棄，不過護士聲稱她不清楚這項規定。事後市府官員宣布此事，並當面向6位民眾致歉，保證日後不會再發生類似情況。

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