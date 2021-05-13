諾魯成年人108％接種 自傲「創下世界紀錄」

諾魯成為最快完成所有成年人接種的國家。示意圖。（法新社）

2021/05/13 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲東北方的小島諾魯共和國宣稱他們近日「創下世界紀錄」，成為世界最快完成所有成年人接種的國家。

綜合外媒報導，據諾魯官方統計，已有7392位成人，大約108%的成人接種第一劑疫苗，超過100%的原因是因為諾魯2019年的人口普查統計有6812位成人，但實際接種成人數卻超過普查人數，諾魯官方表示多餘的人數包含外國人。

請繼續往下閱讀...

諾魯政府發官方聲明表示，國家武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19工作小組很滿意能創下世界紀錄，感謝所有諾魯國民踴躍參與接種，讓諾魯成為安全又自由的國家。

工作小組主席凱克（Kieren Keke）表示，諾魯很幸運，可取得足夠的疫苗讓所有成年人都接種，但此時也不該沾沾自喜，目前政府仍嚴加採檢，以確保國內不受武漢肺炎病毒侵襲。

凱克指出，「隨著旅客移入，武漢肺炎病毒侵入我國的風險仍高。近日鄰國

巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）、斐濟和印度的狀況便顯示疫情可在很短的時間內惡化，所以要加緊防備。」

諾魯從全球武漢肺炎疫苗保障機制（COVAX）獲取大批AZ疫苗，而諾魯的防疫狀況良好，去年疫情爆發以來死亡人數和確診人數皆掛零。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法