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    諾魯成年人108％接種 自傲「創下世界紀錄」

    諾魯成為最快完成所有成年人接種的國家。示意圖。（法新社）

    諾魯成為最快完成所有成年人接種的國家。示意圖。（法新社）

    2021/05/13 12:00

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲東北方的小島諾魯共和國宣稱他們近日「創下世界紀錄」，成為世界最快完成所有成年人接種的國家。

    綜合外媒報導，據諾魯官方統計，已有7392位成人，大約108%的成人接種第一劑疫苗，超過100%的原因是因為諾魯2019年的人口普查統計有6812位成人，但實際接種成人數卻超過普查人數，諾魯官方表示多餘的人數包含外國人。

    諾魯政府發官方聲明表示，國家武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19工作小組很滿意能創下世界紀錄，感謝所有諾魯國民踴躍參與接種，讓諾魯成為安全又自由的國家。

    工作小組主席凱克（Kieren Keke）表示，諾魯很幸運，可取得足夠的疫苗讓所有成年人都接種，但此時也不該沾沾自喜，目前政府仍嚴加採檢，以確保國內不受武漢肺炎病毒侵襲。

    凱克指出，「隨著旅客移入，武漢肺炎病毒侵入我國的風險仍高。近日鄰國

    巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）、斐濟和印度的狀況便顯示疫情可在很短的時間內惡化，所以要加緊防備。」

    諾魯從全球武漢肺炎疫苗保障機制（COVAX）獲取大批AZ疫苗，而諾魯的防疫狀況良好，去年疫情爆發以來死亡人數和確診人數皆掛零。

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