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    美政府攜手Uber、Lyft免費接送注射疫苗 拚成人70％接種率

    拜登政府宣布與美國多個大型企業合作，促進民眾接種疫苗之意願。（美聯社資料照）

    拜登政府宣布與美國多個大型企業合作，促進民眾接種疫苗之意願。（美聯社資料照）

    2021/05/13 10:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）日前宣布目標在7月4日獨立日前，達到全國最少70%成人接種至少一劑武漢肺炎疫苗，白宮11日表示，華府將與多個大型企業合作，增加疫苗接種便利性，盼能藉此鼓勵民眾捲袖接種疫苗。

    綜合外媒報導，美國白宮11日發聲明表示，將與國內兩大叫車平台Uber及Lyft攜手合作，免費接送民眾往返全國數以萬計的疫苗接種中心，而此項優惠服務將自5月24日起持續提供至7月4日。拜登表示，此舉是為確保交通問題不再成為民眾接種疫苗的阻礙。

    此外，美國知名速食品牌麥當勞也宣布，7月起餐點咖啡杯及外帶盒貼紙都會印上防疫口號「我們能做到」（We Can Do This），並提供疫苗接種的官網網址（Vaccines.gov）讓民眾能夠快速連結。

    報導指出，美國截至周二（11日）雖已有逾1.5億人接種至少一劑疫苗，佔總人口數約46%，但據美國疾病控制與預防中心（CDC）表示，近幾周每日平均接種人數確實明顯下滑，政府希望能藉此次與企業的合作，使疫苗接種更加便利，進而重新刺激民眾的接種意願。

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