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    打疫苗抽大獎！美俄亥俄州接種有機會獲100萬美元

    美俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）昨日宣布，完成接種的民眾可參與100萬美元（約2794萬新台幣）的抽獎，18歲以下的接種者還有機會獲得大學獎學金。（美聯社）

    美俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）昨日宣布，完成接種的民眾可參與100萬美元（約2794萬新台幣）的抽獎，18歲以下的接種者還有機會獲得大學獎學金。（美聯社）

    2021/05/13 10:48

    〔即時新聞／綜合報導〕為鼓勵民眾踴躍接種疫苗，美俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）昨（13）祭出新政策，完成接種的民眾可參與100萬美元（約2794萬新台幣）的抽獎，18歲以下的接種者還有機會獲得大學獎學金。由於俄亥俄州6月2號後相關防疫措施就會解禁，因此政府盼民眾可盡速在這幾週內完成疫苗接種。

    據《美聯社》報導，此福利從5月26日開始施行，接種的成年人只要接種一劑便可參與1百萬美元的抽獎，開獎時間訂在每周三，會一連持續五週。針對18歲以下的學生，俄亥俄州則祭出五份大學四年獎學金，其中包括學費、住宿費和書籍費。共和黨籍的州長懷恩表示，獎金來自州政府編列的疫情紓困預算，開獎則由俄亥俄樂透公司負責。

    雖政策立意良善，民主黨的州議員賽克斯（Emilia Sykes）卻痛批浪費錢，「將數百萬的預算拿來抽獎根本是用錯地方，這些錢有更好的用途。」對此，懷恩表示可理解賽克斯的顧慮，但他認為真正的浪費是丟棄疫苗，因此才會以獎金作為誘因。

    據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情統計數據，過去2週內，俄亥俄州每日新發病例的7天滾動平均值沒有增加，從4月26日每天新增1522例到5月10日每天新增1207例，顯示俄亥俄州疫情已逐漸趨緩。

    截至12日，已有超過420萬的俄亥俄州民眾完成疫苗接種，大約占全州總人口數的36%，但前來接種疫苗的人數卻大幅減少，上週接種人數有1萬6500人，低於4月初的接種人數8萬人。

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