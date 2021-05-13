武漢肺炎》人禍！WHO獨立調查小組：疫情大流行本可避免

武漢肺炎疫情持續惡化，已超過330萬人死亡。（法新社）

2021/05/13 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發已超過一年，確診人數逾1.59億，死亡人數達300多萬。世界衛生組織（WHO）獨立調查小組指出，WHO本身和多國政府應對失當錯失機會，否則大流行可以被避免。

綜合外媒報導，獨立小組表示，WHO和全球政府的應對如同「有毒的雞尾酒」，認為WHO應該更早發布全球緊急狀態，未來若是沒有做出重大改善，全世界仍無法抵擋下一個可能的重大疾病流行。

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小組共同主席、賴比瑞亞前總統瑟立夫（Ellen Johnson Sirleaf）直言，「我們今日身處的情勢是可以避免的，是在準備工作及應對上的大量失敗、嫌隙和延誤所造成。」

獨立小組指出，WHO緊急委員會應在去年1月22日首次召開會議時，就果斷宣布中國疫情爆發為國際緊急事件，而非等到1月30日，各國後續一個月內也沒有採取適當的措施阻止病毒擴散。

獨立小組認為，WHO把旅行限制視為最後手段的準則反倒阻礙了自己；美國及歐洲則浪費了整個2月，只有在醫院塞滿時才有所做為。

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