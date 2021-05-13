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    漫威《尚氣》、《永恆族》被指辱華 恐無法在中國上映

    《永恆族》導演趙婷過去的言論被指「辱華」。（法新社資料照）

    《永恆族》導演趙婷過去的言論被指「辱華」。（法新社資料照）

    2021/05/13 08:00

    〔即時新聞／綜合報導〕漫威影業（Marvel）即將在今年推出多部電影，但《永恆族》（Eternals）和《尚氣與十戒傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）可能無法在中國上映，原因竟然是「辱華」。

    漫威今年將有3部電影上映，分別是《黑寡婦》（Black Widow）7月9日在美國上映後，以及9月的《尚氣與十戒傳奇》和10月底的《永恆族》。

    美國娛樂業界週刊《綜藝》（Variety）報導，中國《央視》電影頻道「CCTV 6」日前列出的8部即將上映的美國電影，明顯刪除《永恆族》和《尚氣與十戒傳奇》。「CCTV 6」由中共中央宣傳部管轄，對電影審查有最終決定權，即使《央視》沒有明確說禁止這2部片在中國上映，但很有可能因為某些情況困擾著中國官員。

    報導提到，《尚氣與十戒傳奇》由香港演員梁朝偉飾演的角色「滿大人」，被指與原著有「辱華」意涵的「傅滿洲」（Fu Manchu）相似，而男主角劉思慕的長相也被認為存在外國對中國人的刻板印象。

    電影《永恆族》的導演趙婷正是今年奧斯卡最佳導演得主，因為趙婷過去的言論被指「辱華」，即使趙婷獲得奧斯卡最佳導演，但所有消息卻在中國被封殺。趙婷的另一部電影《游牧人生》也在中國被封殺。

    香港演員梁朝偉飾演的角色「滿大人」，被指與原著有「辱華」意涵的「傅滿洲」（Fu Manchu）相似。（美聯社資料照）

    香港演員梁朝偉飾演的角色「滿大人」，被指與原著有「辱華」意涵的「傅滿洲」（Fu Manchu）相似。（美聯社資料照）

    男主角劉思慕的長相被認為存在外國對中國人的刻板印象。（法新社資料照）

    男主角劉思慕的長相被認為存在外國對中國人的刻板印象。（法新社資料照）

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