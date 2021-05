漫威《尚氣》、《永恆族》被指辱華 恐無法在中國上映

《永恆族》導演趙婷過去的言論被指「辱華」。(法新社資料照)

2021/05/13 08:00

〔即時新聞/綜合報導〕漫威影業(Marvel)即將在今年推出多部電影,但《永恆族》(Eternals)和《尚氣與十戒傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)可能無法在中國上映,原因竟然是「辱華」。

漫威今年將有3部電影上映,分別是《黑寡婦》(Black Widow)7月9日在美國上映後,以及9月的《尚氣與十戒傳奇》和10月底的《永恆族》。

請繼續往下閱讀...

美國娛樂業界週刊《綜藝》(Variety)報導,中國《央視》電影頻道「CCTV 6」日前列出的8部即將上映的美國電影,明顯刪除《永恆族》和《尚氣與十戒傳奇》。「CCTV 6」由中共中央宣傳部管轄,對電影審查有最終決定權,即使《央視》沒有明確說禁止這2部片在中國上映,但很有可能因為某些情況困擾著中國官員。

報導提到,《尚氣與十戒傳奇》由香港演員梁朝偉飾演的角色「滿大人」,被指與原著有「辱華」意涵的「傅滿洲」(Fu Manchu)相似,而男主角劉思慕的長相也被認為存在外國對中國人的刻板印象。

電影《永恆族》的導演趙婷正是今年奧斯卡最佳導演得主,因為趙婷過去的言論被指「辱華」,即使趙婷獲得奧斯卡最佳導演,但所有消息卻在中國被封殺。趙婷的另一部電影《游牧人生》也在中國被封殺。

香港演員梁朝偉飾演的角色「滿大人」,被指與原著有「辱華」意涵的「傅滿洲」(Fu Manchu)相似。(美聯社資料照)

男主角劉思慕的長相被認為存在外國對中國人的刻板印象。(法新社資料照)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法