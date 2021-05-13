為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以巴火力密集交鋒已釀72死 拜登：以色列有權自衛

    以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的衝突不斷升溫，據指目前已造成雙方72人死亡，其中包含7名以色列人以及65名巴勒斯坦人。（法新社）

    以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的衝突不斷升溫，據指目前已造成雙方72人死亡，其中包含7名以色列人以及65名巴勒斯坦人。（法新社）

    2021/05/13 06:47

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）的衝突不斷升溫，以色列指過去3天內哈瑪斯等武裝團體發射了1500枚火箭，以色列也發動數百次空襲，襲擊了超過350個目標，據指目前已造成雙方72人死亡，其中包含7名以色列人以及65名巴勒斯坦人，聯合國官員警告，兩國有爆發全面戰爭的風險，歐美各國都呼籲雙方克制，其中美國總統拜登稱以色列有權自衛，俄羅斯則提出美、俄及聯合國、歐盟舉行四方會談。

    據《美聯社》、《BBC》等外媒最新消息，以色列與哈瑪斯的武裝衝突越演越烈，據加薩衛生部指出，巴勒斯坦死亡人數增加到65人，其中包含16名兒童與5名婦女，受傷人數則是超過360人；以色列則至少7人死亡，超過100人受傷。以色列聲稱，截至目前死亡的激進分子比哈瑪斯承認的還多，並稱自衝突發生以來，已有30名激進份子被殺。

    針對以巴局勢緊張，聯合國也提出警告，指兩國有爆發全面戰爭的風險，呼籲雙方即刻停火，並譴責哈瑪斯從加薩的平民區朝以色列的人口中心不加選擇地發射火箭，同時也呼籲以色列克制。美國總統拜登則稱以色列有權自衛，並表示已派出助理國務卿到當地進行斡旋。俄羅斯則提出，美、俄及聯合國、歐盟針對以巴局勢舉行四方會談。聯合國安全理事會12日也將再次舉行緊急會議討論以巴局勢，該次會議是由中國、突尼斯和挪威要求召開。10日時雖曾舉行第一次閉門會議，但當時並未發表聯合聲明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    以巴衝突7年來最嚴重 瀕全面戰爭
    2021/05/13 05:30

    以巴衝突7年來最嚴重 瀕全面戰爭
    以巴衝突不斷！歐美敦促緩解無效 互嗆要槓到底
    2021/05/12 08:08

    以巴衝突不斷！歐美敦促緩解無效 互嗆要槓到底

    美股基金全面配置法
    以巴關係緊張 歐盟籲美國協助中東和平會談
    2020/06/16 12:27

    以巴關係緊張 歐盟籲美國協助中東和平會談
    這樣也行？ 班克斯最新作品 耶穌降生配以巴議題
    2019/12/22 23:35

    這樣也行？ 班克斯最新作品 耶穌降生配以巴議題

    與時俱進 頭前重劃區這智能宅購親民
    以巴衝突再起！ 身為導火線的飛彈竟是「不小心射錯的」
    2019/03/27 16:35

    以巴衝突再起！ 身為導火線的飛彈竟是「不小心射錯的」
    加薩又爆衝突！以色列軍方開槍釀1死20傷
    2018/09/24 22:33

    加薩又爆衝突！以色列軍方開槍釀1死20傷
    國際今日熱門
    新聞360》中國大外宣伸黑手！最新收買對象曝光
    2021/05/12 17:00

    新聞360》中國大外宣伸黑手！最新收買對象曝光 影片

    中國阻參加「四方對話」 孟加拉回嗆：不需別國干涉
    2021/05/12 08:25

    中國阻參加「四方對話」 孟加拉回嗆：不需別國干涉

    2年前赴台涉嬰屍案 新加坡情侶遭星警逮捕
    2021/05/12 09:24

    2年前赴台涉嬰屍案 新加坡情侶遭星警逮捕

    美新書爆料：川普任職期間 媳婦、女兒與特勤「過從甚密」
    2021/05/12 08:39

    美新書爆料：川普任職期間 媳婦、女兒與特勤「過從甚密」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播