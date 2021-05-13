以巴火力密集交鋒已釀72死 拜登：以色列有權自衛

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的衝突不斷升溫，據指目前已造成雙方72人死亡，其中包含7名以色列人以及65名巴勒斯坦人。（法新社）

2021/05/13 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）的衝突不斷升溫，以色列指過去3天內哈瑪斯等武裝團體發射了1500枚火箭，以色列也發動數百次空襲，襲擊了超過350個目標，據指目前已造成雙方72人死亡，其中包含7名以色列人以及65名巴勒斯坦人，聯合國官員警告，兩國有爆發全面戰爭的風險，歐美各國都呼籲雙方克制，其中美國總統拜登稱以色列有權自衛，俄羅斯則提出美、俄及聯合國、歐盟舉行四方會談。

據《美聯社》、《BBC》等外媒最新消息，以色列與哈瑪斯的武裝衝突越演越烈，據加薩衛生部指出，巴勒斯坦死亡人數增加到65人，其中包含16名兒童與5名婦女，受傷人數則是超過360人；以色列則至少7人死亡，超過100人受傷。以色列聲稱，截至目前死亡的激進分子比哈瑪斯承認的還多，並稱自衝突發生以來，已有30名激進份子被殺。

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針對以巴局勢緊張，聯合國也提出警告，指兩國有爆發全面戰爭的風險，呼籲雙方即刻停火，並譴責哈瑪斯從加薩的平民區朝以色列的人口中心不加選擇地發射火箭，同時也呼籲以色列克制。美國總統拜登則稱以色列有權自衛，並表示已派出助理國務卿到當地進行斡旋。俄羅斯則提出，美、俄及聯合國、歐盟針對以巴局勢舉行四方會談。聯合國安全理事會12日也將再次舉行緊急會議討論以巴局勢，該次會議是由中國、突尼斯和挪威要求召開。10日時雖曾舉行第一次閉門會議，但當時並未發表聯合聲明。

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