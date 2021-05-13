美譴責中國迫害宗教自由 新增制裁中國官員

美國國務院12日發布年度宗教自由報告，內容中批評中國迫害宗教少數族群，持續對穆斯林和其他宗教與少數族裔成員犯下危害人類罪與種族滅絕罪。（法新社）

2021/05/13 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院12日發布年度宗教自由報告，內容中批評中國迫害宗教少數族群，持續對穆斯林和其他宗教與少數族裔成員犯下危害人類罪與種族滅絕罪，同時也再新增一名中國官員列入制裁名單。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12日在2020年國際宗教自由報告記者會上指出，包含中國及伊朗、緬甸、俄羅斯、奈及利亞、沙烏地阿拉伯等國都存在嚴重違反宗教自由行為，布林肯指中國持續無視宗教自由，將宗教表達定為刑事犯罪，對穆斯林與其他宗教和少數族裔施加人身虐待、逮捕、居留及酷刑等侵害人權的行為，犯下危害人類罪與種族滅絕罪。他強調將持續考量所有適當的工具，以針對中國及其他地方侵犯人權的責任人進行問責。

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該份報告也具體描述中國對於法輪功的迫害，布林肯也宣布，對前四川成都防範和處理邪教問題領導辦公室主任余輝祭出制裁，因為其任意拘押法輪功成員，涉入嚴重侵害人權行為，包含余輝及其家人均不得入境美國。報告也指控，中國當局持續騷擾與恐嚇宗教領袖，勸阻他們與美國官員接觸，並時常阻止宗教團體成員參加美國大使館與領事館活動。

國務院國際宗教自由辦公室（Office of International Religious Freedom）高階官員納德爾（Daniel Nadel）也指出，中國對穆斯林的迫害是中國「數十年來壓制宗教信徒的高峰」，不僅對維吾爾人及其他穆斯林族群強迫勞動、密切追蹤行動，原本用來關押維吾爾人及其他穆斯林族群的「職業技能教育培訓中心」，如今已成為監控整個地區的露天監獄。

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