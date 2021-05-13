為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美譴責中國迫害宗教自由 新增制裁中國官員

    美國國務院12日發布年度宗教自由報告，內容中批評中國迫害宗教少數族群，持續對穆斯林和其他宗教與少數族裔成員犯下危害人類罪與種族滅絕罪。（法新社）

    美國國務院12日發布年度宗教自由報告，內容中批評中國迫害宗教少數族群，持續對穆斯林和其他宗教與少數族裔成員犯下危害人類罪與種族滅絕罪。（法新社）

    2021/05/13 08:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院12日發布年度宗教自由報告，內容中批評中國迫害宗教少數族群，持續對穆斯林和其他宗教與少數族裔成員犯下危害人類罪與種族滅絕罪，同時也再新增一名中國官員列入制裁名單。

    美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12日在2020年國際宗教自由報告記者會上指出，包含中國及伊朗、緬甸、俄羅斯、奈及利亞、沙烏地阿拉伯等國都存在嚴重違反宗教自由行為，布林肯指中國持續無視宗教自由，將宗教表達定為刑事犯罪，對穆斯林與其他宗教和少數族裔施加人身虐待、逮捕、居留及酷刑等侵害人權的行為，犯下危害人類罪與種族滅絕罪。他強調將持續考量所有適當的工具，以針對中國及其他地方侵犯人權的責任人進行問責。

    該份報告也具體描述中國對於法輪功的迫害，布林肯也宣布，對前四川成都防範和處理邪教問題領導辦公室主任余輝祭出制裁，因為其任意拘押法輪功成員，涉入嚴重侵害人權行為，包含余輝及其家人均不得入境美國。報告也指控，中國當局持續騷擾與恐嚇宗教領袖，勸阻他們與美國官員接觸，並時常阻止宗教團體成員參加美國大使館與領事館活動。

    國務院國際宗教自由辦公室（Office of International Religious Freedom）高階官員納德爾（Daniel Nadel）也指出，中國對穆斯林的迫害是中國「數十年來壓制宗教信徒的高峰」，不僅對維吾爾人及其他穆斯林族群強迫勞動、密切追蹤行動，原本用來關押維吾爾人及其他穆斯林族群的「職業技能教育培訓中心」，如今已成為監控整個地區的露天監獄。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    沒登記算違規！深圳警方衝進教會 強制帶走牧師、教友
    2021/04/28 15:22

    沒登記算違規！深圳警方衝進教會 強制帶走牧師、教友
    中國推動「宗教中國化」 海基會：宗教自由恐進一步惡化
    2021/04/27 17:37

    中國推動「宗教中國化」 海基會：宗教自由恐進一步惡化

    義大創設系畢展滿載好點子 2作品入圍青春設計競賽
    神明聽黨話？中共《宗教教職人員管理辦法》太荒唐 汪浩狠酸
    2021/02/25 19:50

    神明聽黨話？中共《宗教教職人員管理辦法》太荒唐 汪浩狠酸
    中共召開宗教會議強調中國化 蔡霞批成「另類宣傳部」
    2020/11/15 21:08

    中共召開宗教會議強調中國化 蔡霞批成「另類宣傳部」

    與時俱進 頭前重劃區這智能宅購親民
    中官方教科書竄改《聖經》耶穌成殺人犯 網傻眼：教廷還想建交嗎？
    2020/09/25 14:58

    中官方教科書竄改《聖經》耶穌成殺人犯 網傻眼：教廷還想建交嗎？
    中共機密文件曝光！ 全面打擊境內教會
    2019/05/27 10:03

    中共機密文件曝光！ 全面打擊境內教會
    國際今日熱門
    新聞360》中國大外宣伸黑手！最新收買對象曝光
    2021/05/12 17:00

    新聞360》中國大外宣伸黑手！最新收買對象曝光 影片

    非洲男坐擁16妻150個小孩 定時程表每日與4名妻嘿咻
    2021/05/12 10:06

    非洲男坐擁16妻150個小孩 定時程表每日與4名妻嘿咻

    美男子開「神鬼公司」詐領1.4億紓困救濟金 爽度假開跑車
    2021/05/12 10:57

    美男子開「神鬼公司」詐領1.4億紓困救濟金 爽度假開跑車

    疫情再起日本新增6242例確診...本月累計4日破6000例
    2021/05/12 10:28

    疫情再起日本新增6242例確診...本月累計4日破6000例

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播