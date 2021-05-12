紐西蘭原住民議員跳戰舞捍衛尊嚴 卻被議長驅逐

紐西蘭政府計畫設置毛利人健康管理局，引起兩派議員爭論，紐西蘭毛利黨議員懷蒂蒂（見圖）在議會上以原住民傳統哈卡舞表達支持法案。（美聯社）

2021/05/12 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭眾議院日前討論一項法案，政府計畫設置毛利人健康管理局（Maori Health Authority），引發兩派議員論戰，紐西蘭毛利黨（The Māori Party）議員懷蒂蒂（Rawiri Waititi）在議會上以哈卡舞（Maori haka）支持法案，不料，卻被議長逐出議場。

綜合外媒報導，反對法案的國民黨（National party）議員認為，此法案意圖分裂紐西蘭種族，且認為毛利人的健康況狀比較差；懷蒂蒂認為，這些言論都是以種族主義論點（racist arguments）思考，且說道「我在議會上，被迫聽取其他議員對原住民人民的侮辱」。

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懷蒂蒂不滿其他議員對毛利人的偏見，並說「如果眾議院將允許這種言論，我會看不起」；議長馬拉德（Trevor Mallard）隨即要求懷蒂蒂坐下，不過，懷蒂蒂跳著毛利人戰舞——哈卡舞表達抗議，最後被馬拉德驅逐出場。

懷蒂蒂：「反對黨只會透過指責毛利人，來獲得非毛利人的選票，這種激化的言論與立場，我們無法支持下去」，更表示，當談論毛利人的權利與觀點時，應該以毛利族群為出發點。

工黨議員西歐（Aupito William Sio）指出，「因為這裡的規則不是土著，所以我們有責任謹慎對待它」，並認為在眾議院討論種族議題，他們也非常痛苦。

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