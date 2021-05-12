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    武漢肺炎》奇！印度貧民窟單日確診僅「個位數」

    印度疫情嚴峻，被外界認為衛生條件差的達拉維貧民窟單日確診只有個位數，反而成為特例。（歐新社）

    印度疫情嚴峻，被外界認為衛生條件差的達拉維貧民窟單日確診只有個位數，反而成為特例。（歐新社）

    2021/05/12 23:45

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷延燒，累計確診數高達2300萬人，每天持續增加約40萬人，單日4205人不治也創下新高。不過，位於孟買的達拉維貧民窟（Dharavi）卻呈現逆勢，10日新增病例更只有個位數的9例，讓人嘖嘖稱奇。

    綜合外媒報導，達拉維約有85萬居民，是亞洲最大的貧民窟，在3月11日時這裡還曾經是印度的疫情熱點，4月時達到高峰，不過，單日確診數卻在過去數週穩定下降，外電報導認為，這歸功於當地居民汲取了第一波疫情的教訓。

    居民謝赫（Farhana Shaikh）說，過去這裡的公廁一星期只清潔一次，但現在每天都會清洗，並且還有肥皂跟消毒劑，衛生狀況改善不少。另一個媽媽說，居民現在更謹慎，都會配戴口罩及使用消毒劑，大家都害怕染疫死亡的風險。

    當地官員指出，大家吸收了去年的教訓，當地不但有免費病毒檢測，也設立發燒篩檢站來檢視症狀，並且重新開放了去年建立的檢疫所。

    雖然疫苗短缺，但達拉維貧民窟內仍然不斷廣播，呼籲民眾盡快接種，甚至還祭出施打疫苗送肥皂的活動，提高民眾接種意願。

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