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    太悲慘！ 26歲女遭4男輪姦 還被傳染武肺病死

    上月1名印度女子遭4男輪姦，事後又感染武肺病歿，悲慘遭遇讓大批網友熱議。印度女性示意圖，與本文無關。（歐新社）

    上月1名印度女子遭4男輪姦，事後又感染武肺病歿，悲慘遭遇讓大批網友熱議。印度女性示意圖，與本文無關。（歐新社）

    2021/05/12 22:48

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續失控，嚴重程度外界難以想像。然而在這樣嚴峻的疫情當下，該國性侵案件依舊頻傳；日前就驚傳一名女子在前往德里（Delhi）的路上，遭4名男子輪姦，還因此感染武肺，數日後不幸病歿，悽慘遭遇讓印度網友大為憤怒。

    根據《印度快報》報導，上月中旬，一名來自印度東部西孟加拉邦（West Bengal）的26歲女子，原本要到德里參加「農民抗議活動」（farmers protest），沒想到途經小鎮提克里（Tikri）時，遭4名男子拖到郊區性侵得逞。

    受辱後的女子隨即打電話給父親哭訴，父親隨即報案，當地警方獲報後隨即對4名犯嫌展開調查。然而雪上加霜的是，女子在發生這起事件後約莫1週，開始發高燒，送醫確認感染武漢肺炎，住院4天後、4月30日不治身亡。

    相關消息讓大批印度網友炸鍋，「農民抗議活動」的主辦單位「聯合農民陣線」（Samyukt Kisan Morcha），本月9日在推特上發聲明證實此消息，強調將與警方合作，對犯嫌採取「最嚴厲」的行動，並承諾會提供死者家屬任何法律援助。

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