太悲慘！ 26歲女遭4男輪姦 還被傳染武肺病死

2021/05/12 22:48

〔即時新聞/綜合報導〕印度武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情持續失控,嚴重程度外界難以想像。然而在這樣嚴峻的疫情當下,該國性侵案件依舊頻傳;日前就驚傳一名女子在前往德里(Delhi)的路上,遭4名男子輪姦,還因此感染武肺,數日後不幸病歿,悽慘遭遇讓印度網友大為憤怒。

根據《印度快報》報導,上月中旬,一名來自印度東部西孟加拉邦(West Bengal)的26歲女子,原本要到德里參加「農民抗議活動」(farmers protest),沒想到途經小鎮提克里(Tikri)時,遭4名男子拖到郊區性侵得逞。

請繼續往下閱讀...

受辱後的女子隨即打電話給父親哭訴,父親隨即報案,當地警方獲報後隨即對4名犯嫌展開調查。然而雪上加霜的是,女子在發生這起事件後約莫1週,開始發高燒,送醫確認感染武漢肺炎,住院4天後、4月30日不治身亡。

相關消息讓大批印度網友炸鍋,「農民抗議活動」的主辦單位「聯合農民陣線」(Samyukt Kisan Morcha),本月9日在推特上發聲明證實此消息,強調將與警方合作,對犯嫌採取「最嚴厲」的行動,並承諾會提供死者家屬任何法律援助。

SKM Public Statement - 9 May 2021



SKM STANDS WITH THE STRUGGLE FOR JUSTICE FOR OUR MARTYRED WOMAN ACTIVIST. ZERO TOLERANCE FOR ANY HARASSMENT OR VIOLENCE AGAINST WOMEN pic.twitter.com/D2cUcfbiXJ