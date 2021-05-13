嚴格規範保護環境 歐盟：2030前減少50％海洋垃圾

歐盟於週三表示，將補強相關防止環境污染規範。（路透）

2021/05/13 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕目前在地球上所造成污染，包含空氣污染、廢棄物和化學物質等，歐盟於週三（12日）表示，將強化相關規範，來保護大眾身體的健康以及保護生物多樣性。

根據路透報導，歐盟提出在2050年前，逐步將空氣、水和土壤的污染程度降低，降至不會造成人體健康與自然生態有危害的程度；同時規劃在2030年前，因污染所造成的死亡率降至55%，目標還有減少50%海洋垃圾，以及減少25%對生態的空氣污染。

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歐盟環境專員辛克維丘斯（Virginijus Sinkevicius）表示，「我們從2019年冠狀病毒疾病（COVID）疫情危機中學到的重要經驗之一是，人類健康與地球健康之間的緊密關係。目前這兩者都還有非常大的進步空間」，他也指出各種污染嚴重危害低收入戶等弱勢族群，而空氣污染最為嚴重。

歐盟執行委員會（European Commission）表示，明年將修訂歐盟的空氣污染之最低數值，預計與世界衛生組織（WHO）的規範一致，同時也將於今年提出、更嚴格的歐洲7期汽車廢氣排放標準（Euro 7），降低車輛污染。

為了實現這些目標，歐盟執委會將會提出更嚴謹的規範措施，包含逐步將會內分泌干擾素 （Endocrine disruptor）的化學物質歸零。

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