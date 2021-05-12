胡錫進宣戰闖大禍！ 澳專家促驅逐中國大使

胡錫進嗆對澳洲進行軍事報復，卻反遭小粉紅嘲諷。（圖擷取自微博）

2021/05/12 15:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國鷹派喉舌《環球時報》總編輯胡錫進出言恫嚇，警告澳洲若介入台海衝突，中國應對澳洲本土進行飛彈襲擊。對此，澳洲專家建議澳洲政府，如果中國大使拒絕否認該說法，就應該關閉中國大使館、驅逐中國大使！

澳洲總理莫里森近日表示，澳洲政府對台灣政策將堅定不變，如中國武力犯台，澳洲將履行支援美國及盟友承諾。對此，胡錫進7日在微博發文說，他主張中國應當制定一個在澳軍事干涉台海局勢時對其實施報復性懲罰的預備方案，包括「對澳本土軍事設施及相關關鍵設施遠程打擊。」

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他還表示，中國英額外生產一些配備常規彈頭的遠程飛彈，用來在局勢高度緊張時瞄準澳洲軍事目標。

澳洲天空新聞（Sky News Australia）報導，澳洲科廷大學（Curtin University）教授西拉庫薩（Joe Siracusa）強調，這種威脅是中國非常嚴重的外交錯誤。作為回應，西拉庫薩認為，澳洲政府應召見中國大使成競業進行質詢，要求他否認這些說法，如果他拒絕，就將他驅逐出境。

西拉庫薩稱：「當你用襲擊另一個國家的國土來威脅他們的時候，是時候讓大使回家了，這傳遞了一個非常重要的訊息。」

自澳洲去年呼籲追查武漢肺炎狀病毒源頭，以及禁止中國科技公司華為參與建設澳洲5G網絡之後，中澳關係一直處於緊繃狀態。去年，中國對澳大利亞的葡萄酒及牛肉等產品進口實施制裁。

澳洲並指控中國嘗試透過代理人，向不同政黨作政治捐款，企圖干預澳洲內政。這些指控被中方否認。

中國駐澳洲大使成競業。（歐新社）（

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