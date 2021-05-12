邊泡澡邊引吭高歌 鄰居塞紙條「邀出遊」他看完尷尬了

英國里茲市1名25歲男子，日前似因邊泡澡邊高歌著名女歌手愛黛兒（Adele）的曲子，而收到鄰居紙條，原以為是要投訴，但讀完內容反而尷尬癌上身。（圖翻攝自推特）

2021/05/12 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕英國里茲市1名服務於國民保健署（NHS）的25歲男子喬伊（Harry Joe），日前似因邊泡澡邊高歌著名女歌手愛黛兒（Adele）的曲子，而收到24歲男鄰居布雷德利（Bradly）紙條，原以為是要投訴，但讀完內容反而尷尬癌上身。

綜合英媒報導，喬伊在推特上貼出1張照片，其中可見紙條內寫到，「嘿，我希望你不會覺得怪怪的，如果你想出去玩，請敲我的門。若可以認識這棟大樓裡的人就太棒了！我的狗狗也能認識新朋友」，喬伊也好奇問到，「你認為鄰居是否聽見我在泡澡時，慷慨激昂地向愛黛兒『哭訴』呢？」

請繼續往下閱讀...

喬伊坦言，本來以為鄰居要投訴他製造噪音，沒想到讀完紙條，反而「有點尷尬」，但他認為鄰居的作法很不錯，「現在的人很少以這種方式交流，尤其是在20多歲的時期」，並透露「哭訴」一詞只是開玩笑，不過自己確實喜歡愛黛兒，也時常邊洗澡、喝酒，邊播放音樂。

報導提到，喬伊已住在這棟大樓1年，這位鄰居大約1個月前搬來，碰面頂多禮貌性問候，2人也因這張紙條開啟更多交流機會，還相約出門喝咖啡、逛街。對於這張紙條在網路上爆紅，喬伊笑回「希望愛黛兒也能看到！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法