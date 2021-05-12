「警察節」傳憾事 加州2警24小時內接連中槍殉職

美國加州傳出2名員警接連在執勤時遭嫌犯射殺。（美聯社）

2021/05/12 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕本週正逢美國警察節，政府民間紛紛對警界人士表達敬意，並緬懷曾因公殉職的英勇員警。不料日前加州卻再傳憾事，24小時內有2名員警接連中槍殉職，此2起案件也再次引起美國社會對警民問題的關注。

綜合美媒報導，美東時間11日上午，加州北部城市斯托克頓（Stockton）傳出員警執勤時不幸中槍身亡。斯托克頓警察局在官方推特上公告，員警吉米‧因（Jimmy Inn）當天接獲疑似家暴報案後趕赴現場，卻突遭嫌犯開槍射擊，傷重不治。隨後趕到的員警再與嫌犯駁火，而嫌犯不但抵死不從，更返回屋內挾持一名8歲男童，警方最終開槍將他擊斃。

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報導指出，距離斯托克頓約402公里的加州中部城市聖路易奧比斯波（San Luis Obispo），前一日（10日）傍晚才剛發生另起員警殉職事件。員警班戴提（Luca Benedetti）執行商業竊盜案搜查時，和另外5名同事到達現場後先在屋外敲門表明身分，但無人回應遂破門而入，孰料嫌犯早已埋伏在屋內逮住機會朝警方開槍，2名員警中彈，其中班戴提當場身亡，而該名嫌犯開槍後隨即飲彈自盡。

對於在短時間內痛失2名優秀同袍，2人所屬的加州斯托克頓及聖路易奧比斯波警局也分別發聲明感念盡忠職守的付出，並表示將全力徹查案件，盼與家屬共體時艱。

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