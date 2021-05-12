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    軍情動態》兩難！美軍撤阿富汗報廢大量裝備 當地人憤怒開砲

    美軍將在9月11日前全面撤出阿富汗，並開始進行撤離作業，銷毀留在當地的大量軍事裝備。（美聯社）

    美軍將在9月11日前全面撤出阿富汗，並開始進行撤離作業，銷毀留在當地的大量軍事裝備。（美聯社）

    2021/05/12 11:39

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍將在9月11日前全面撤出阿富汗，並開始進行撤離作業，銷毀留在當地的大量軍事裝備，不過由於報廢後的裝備價值銳減，形同留下一堆「垃圾」，讓無法獲利的當地回收廠商備感不滿，無奈表示「只留下垃圾」。

    綜合外媒報導，美軍和北約盟軍已經開始撤離阿富汗，美國在阿富汗的巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base）也開始淨空，為了確保武器、裝備不會落入激進份子手中，美軍報廢了大量裝備，至今已超過千件，未來還會持續增加。

    不過此舉卻讓當地人不滿，回收商米爾（Baba Mir）在美國總統拜登宣布撤軍時，砸了4萬美金（約新台幣112萬）購入了70噸容量的廢棄貨櫃，但後續設備卻全數報廢，導致價值銳減，讓他痛批「美國不信任我們，他們摧毀了阿富汗，只留下破壞」。

    另一名回收商古爾（Hajji Gul）也表示，原先想靠著這些報廢品來重建家園，如今卻只剩下金屬碎片，他無奈表示「美軍摧毀了我們的國家，最後只留下垃圾，我們到底該怎麼辦？」

    不過熟悉撤軍過程的北約官員指出，美軍面臨兩難窘境，銷毀裝備會激怒阿富汗人，但若交出失效而完好的裝備，可能會讓它們落入敵手，例如過去美軍兩輛空的悍馬車被敵軍改裝，裝滿炸藥，也讓美方加強處理報廢的設備。

    美國在阿富汗的巴格蘭空軍基地開始淨空，為了確保武器、裝備不會落入激進份子手中，美軍報廢了大量裝備。（美聯社）

    美國在阿富汗的巴格蘭空軍基地開始淨空，為了確保武器、裝備不會落入激進份子手中，美軍報廢了大量裝備。（美聯社）

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